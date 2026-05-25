5 Hal yang Bikin Orang Bimbang Mengambil Asuransi, Salah Satunya Kemudahan Proses Pembelian

JawaPos.com - Sejumlah faktor membuat masyarakat masih ragu untuk membeli Asuransi. Mulai dari kemudahan proses hingga kekhawatiran terhadap prosedur setelah pembelian. Temuan ini diperoleh dari hasil penggalian feedback nasabah secara rutin yang dilakukan PT FWD Insurance Indonesia.

Direktur Utama FWD Insurance Jeffrey Woo menyebut dua hal yang paling banyak menjadi perhatian adalah kemudahan pembelian dan proses administrasi setelah nasabah membeli polis.

Kemudahan dan Proses Jadi Hambatan Utama Menurut FWD Insurance, sebagian calon nasabah masih menganggap proses pembelian asuransi dan penerbitan polis sebagai sesuatu yang rumit.

”Yang paling tinggi itu kemudahan dalam membeli, kemudian proses setelah membeli dan mendapatkan polis,” ujar Jeffrey kepada wartawan, Senin (25/5).

Oleh karena itu, dia mengatakan, kedua aspek ini menjadi perhatian utama perusahaan untuk terus disederhanakan melalui layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses.

Masyarakat Masih Cemas Soal Keamanan Finansial Selain itu, kekhawatiran terhadap kondisi finansial juga menjadi latar belakang meningkatnya kebutuhan akan perlindungan asuransi. Berdasar FWD Consumer Outlook Survey yang dilakukan bersama Ipsos, 66 persen responden di Indonesia masih merasa stres, khawatir, atau sekadar bertahan secara finansial.

Sementara itu, hanya 34 persen yang merasa cukup percaya diri atau aman secara finansial. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk perlindungan yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Lima Kekhawatiran Utama Calon Nasabah Dari hasil evaluasi internal, Jeffrey merangkum lima hal yang paling sering menjadi pertimbangan calon nasabah sebelum membeli asuransi.