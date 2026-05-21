Datangkan 3 Kapal Perang ke Indonesia, Angkatan Laut Pakistan Turut Boyong Kapal Selam Hangor

TNI AL menyambut kedatangan 3 kapal perang Pakistan di Jakarta. Salah satu kapal perang yang dibawa oleh Angkatan Laut Pakistan adalah Kapal Selam Hangor. (Kodaeral III)
JawaPos.com - Angkatan Laut Pakistan mendatangkan 3 kapal perang ke Indonesia pada Selasa (19/5). Termasuk diantaranya Kapal Selam Hangor yang dibangun bersama Tiongkok. Seluruh armada tempur Pakistan Navy Ship (PNS) tersebut diboyong ke Indonesia dalam rangka penguatan diplomasi maritim di antara kedua negara.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Kamis (21/5), Komandan Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia menyampaikan bahwa ketiga kapal perang Angkatan Laut Pakistan itu sandar di Dermaga IKT ex-Presiden, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).
Selain PNS Hangor, Angkatan Laut Pakistan turut membawa PNS Taimur dan PNS Aslat. Commander of the 18th Destroyer Squadron Angkatan Laut Pakistan Commodore Omar Farooq turut serta dalam lawatan ke Indonesia. Dia on board di atas PNS Taimur.
Baca Juga:Mafia Tanah Semakin Terorganisir Manfaatkan Celah, ATR/BPN Terus Upayakan Reformasi Sistem
”Kehadiran tiga kapal perang Pakistan di Jakarta bukan sekadar singgah secara teknis, melainkan simbol kuatnya hubungan bilateral,” ungkap Uki.
Menurut Uki, kunjungan armada kapal perang Pakistan tersebut merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia. Terlebih, selama kapal-kapal perang itu bersandar di Jakarta, seluruh awak kapal bakal mengikuti serangkaian agenda seperti di courtesy call atau kunjungan kehormatan ke pejabat tinggi TNI AL, pertandingan olahraga persahabatan, deck reception hingga city tour dan open ship.
”Kami berharap sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Pakistan Navy semakin erat, sekaligus menjadi ajang pertukaran budaya yang positif bagi kedua bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, perwira tinggi bintang dua TNI AL itu menyatakan bahwa kerja sama antara Indonesia dengan Pakistan sangat penting. Khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Karena itu, Kodaeral III yang berbasis di Jakarta sebagai ibu kota negara berharap kerja sama TNI AL dengan Angkatan Laut Pakistan dapat terus ditingkatkan.
”Dengan adanya (kunjungan armada tempur Angkatan Laut Pakistan) ini diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomasi pertahanan serta meningkatkan sinergi dan kerja sama maritim antara Indonesia dan Pakistan di masa mendatang,” pungkasnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah