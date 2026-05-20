Kemhan Gembleng Ratusan Pegawai BUMN Hasil Rekrutmen 2025-2026 di Kodiklat TNI Selama 3 Bulan

JawaPos.com - Sebanyak 400 pegawai BUMN hasil rekrutmen 2025-2026 digembleng oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Komando Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI, Tangerang Selatan (Tangsel) selama 3 bulan.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto membuka secara langsung kegiatan yang dinamai Presidential Future Leaders Program atau PFLP tersebut pada Rabu (20/5). Menurut dia, program itu merupakan salah satu terjemahan dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

”Jadi, intinya begini, bapak presiden kita menghendaki pemerintahan dan juga BUMN kita itu punya tata kelola yang baik, punya kinerja yang bagus. Selain tata kelolanya, dibutuhkan sumber daya manusia yang bagus,” kata Donny saat diwawancarai oleh awak media.

Karena itu, pemerintah bersama BUMN mencari sumber daya manusia tersebut. Mereka berasal dari hasil rekrutmen BUMN yang berlangsung pada 2025 dan 2026. Semula kuota yang tersedia sebanyak 1.068 orang, namun yang hadir hanya 700 orang. Kemudian yang lulus untuk ikut PFLP sebanyak 400 orang. Terdiri atas 272 laki-laki dan 128 perempuan.

”Merek merupakan aset yang bagus, IQ mereka rata-rata di atas 120, kecerdasannya sangat luar biasa,” ujarnya.

Karena itu, mereka masuk dalam program PFLP. Selama digembleng di Kodiklat TNI, ratusan pegawai BUMN itu akan mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan karakter. Menurut Donny, itu akan menjadi modal bagi sumber daya unggul tersebut untuk membawa BUMN Indonesia lebih maju.

”Ini tentunya akan menjadi atensi para pejabat di BUMN untuk nantinya membina karakter mereka supaya bisa menjadi generasi penerus mereka nanti di BUMN,” kata dia.

Tidak hanya digembleng di Kodiklat TNI selama 3 bulan, Donny mengungkapkan bahwa 400 pegawai BUMN itu juga akan mendapatkan pelatihan di Danantara Corporate University selama 4 bulan. Setelah itu, mereka harus magang selama 2 bulan di kementerian atau perusahaan BUMN. Sehingga total program PFLP berlangsung selama 9 bulan.