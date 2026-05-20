Kemnaker Cetak Peningkatan Kinerja Kearsipan, Raih Nilai 97,18 dari ANRI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih penghargaan di bidang kearsipan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)/(Istimewa).
JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih penghargaan di bidang kearsipan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kemnaker memperoleh penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 Klaster II dengan kategori Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai 97,18.
Perolehan tersebut meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 95,51. Kenaikan sebesar 1,67 poin itu dinilai menjadi cerminan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di lingkungan Kemnaker.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, pada Rabu (20/5/2026) di Kantor ANRI, Jakarta.
Cris mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam memperkuat sistem kearsipan yang semakin tertib, modern, dan terintegrasi.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di Kemnaker. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unit dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kearsipan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, terutama untuk mendukung percepatan layanan publik berbasis digital serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Selain penghargaan tersebut, Kemnaker juga ditetapkan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) 2026. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan dan konsistensi Kemnaker dalam mengelola serta mengunggah arsip terbuka yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK