Kemnaker Cetak Peningkatan Kinerja Kearsipan, Raih Nilai 97,18 dari ANRI

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih penghargaan di bidang kearsipan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional dan Anugerah Kearsipan Nasional yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kemnaker memperoleh penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 Klaster II dengan kategori Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai 97,18.

Perolehan tersebut meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 95,51. Kenaikan sebesar 1,67 poin itu dinilai menjadi cerminan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di lingkungan Kemnaker.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, pada Rabu (20/5/2026) di Kantor ANRI, Jakarta.

Cris mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam memperkuat sistem kearsipan yang semakin tertib, modern, dan terintegrasi.

“Capaian ini menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola kearsipan di Kemnaker. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh unit dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kearsipan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, terutama untuk mendukung percepatan layanan publik berbasis digital serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.