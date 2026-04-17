PKB XVI Diteken, Menaker Yassierli Sebut Hubungan Industrial Bridgestone Nyaris Transformatif

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hadir secara langsung dalam prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI periode 2026–2028 antara manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) dan serikat pekerja. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (16/4) di fasilitas Bridgestone Indonesia Karawang Plant (KP), Kabupaten Karawang.

Penandatanganan PKB XVI ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus memperkuat sinergi antara manajemen dan pekerja.

Dalam sambutannya, Yassierli memberikan apresiasi atas keberhasilan manajemen dan Serikat Pekerja Bridgestone Indonesia dalam membangun hubungan industrial yang matang dan berkelanjutan.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing. Ada lima level maturitas Hubungan Indusrial, yakni terfragmentasi, Patuh, Harmonis, Proaktif dan Transformatif,” ungkap Yassierli.

“Bridgestone Indonesia berada di antara Proaktif dan Transformatif, oleh karenanya diharapkan perusahaan bisa terus meningkatkan level maturitas hubungan industrialnya dan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa secara nasional, tingkat kematangan hubungan industrial di berbagai perusahaan masih bervariasi, mulai dari tahap terfragmentasi, kepatuhan, hingga harmonis.

Dalam konteks tersebut, Bridgestone Indonesia dinilai telah mencapai level hubungan industrial yang harmonis, ditandai dengan kemampuan manajemen dan serikat pekerja dalam meraih kesepakatan secara konstruktif.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, turut mengapresiasi kehadiran Menaker serta perhatian yang diberikan kepada perusahaan, yang dinilai mampu memberikan motivasi bagi seluruh karyawan.

“Tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, Bridgestone Indonesia mencatatkan prestasi ekspor yang membanggakan. Produk ban dari pabrik di Indonesia telah diekspor ke lebih dari 70 negara, termasuk negara-negara dengan standar tinggi seperti Amerika Serikat, Australia, hingga negara asal Bridgestone, yaitu Jepang. Hal ini membantu membuat Bridgestone Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar ekspor,” ujar Mukiat.