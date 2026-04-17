PKB XVI Diteken, Menaker Yassierli Sebut Hubungan Industrial Bridgestone Nyaris Transformatif

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hadir secara langsung dalam prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI periode 2026–2028 antara manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) dan serikat pekerja. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (16/4) di fasilitas Bridgestone Indonesia Karawang Plant (KP), Kabupaten Karawang.
Penandatanganan PKB XVI ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus memperkuat sinergi antara manajemen dan pekerja.
Dalam sambutannya, Yassierli memberikan apresiasi atas keberhasilan manajemen dan Serikat Pekerja Bridgestone Indonesia dalam membangun hubungan industrial yang matang dan berkelanjutan.
“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing. Ada lima level maturitas Hubungan Indusrial, yakni terfragmentasi, Patuh, Harmonis, Proaktif dan Transformatif,” ungkap Yassierli.
“Bridgestone Indonesia berada di antara Proaktif dan Transformatif, oleh karenanya diharapkan perusahaan bisa terus meningkatkan level maturitas hubungan industrialnya dan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa secara nasional, tingkat kematangan hubungan industrial di berbagai perusahaan masih bervariasi, mulai dari tahap terfragmentasi, kepatuhan, hingga harmonis.
Dalam konteks tersebut, Bridgestone Indonesia dinilai telah mencapai level hubungan industrial yang harmonis, ditandai dengan kemampuan manajemen dan serikat pekerja dalam meraih kesepakatan secara konstruktif.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, turut mengapresiasi kehadiran Menaker serta perhatian yang diberikan kepada perusahaan, yang dinilai mampu memberikan motivasi bagi seluruh karyawan.
“Tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, Bridgestone Indonesia mencatatkan prestasi ekspor yang membanggakan. Produk ban dari pabrik di Indonesia telah diekspor ke lebih dari 70 negara, termasuk negara-negara dengan standar tinggi seperti Amerika Serikat, Australia, hingga negara asal Bridgestone, yaitu Jepang. Hal ini membantu membuat Bridgestone Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar ekspor,” ujar Mukiat.
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut didukung oleh penerapan prinsip operasional SEQCD yang menjadi fondasi utama perusahaan, meliputi keselamatan, lingkungan, kualitas, biaya, dan pengiriman.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?