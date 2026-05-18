Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Senin, 18 Mei 2026 | 18.30 WIB

Sejumlah Desa di Waru Sidoarjo Belum Dirikan Koperasi Merah Putih Karena Terkendala Lahan, DPRD: Jangan Sampai Berhenti

Ilustrasi lahan koperasi desa merah putih. (AI/RADAR SIDOARJO) - Image

Ilustrasi lahan koperasi desa merah putih. (AI/RADAR SIDOARJO)

JawaPos.com - Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Waru, Sidoarjo, masih menghadapi kendala.

Sejumlah desa hingga kini belum dapat mendirikan koperasi tersebut lantaran terbentur keterbatasan lahan.

Pemerintah Kecamatan Waru berharap aturan luasan lahan untuk pembangunan KDKMP dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

Sebab, ketentuan penyediaan lahan seluas 600 meter persegi dinilai cukup berat bagi beberapa wilayah di Kecamatan Waru.

Camat Waru Ahmad Farkhan Jazuli menjelaskan, saat ini baru beberapa desa yang telah memiliki gedung maupun kesiapan lahan untuk KDKMP.

“Yang sudah ada Gedung KDKMP Desa Bungurasih, Pepelegi, Ngingas, Janti, Tambaksumur, Tambakrejo, sama Tambaksawah,” ujarnya, dikutip Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group), Senin (18/5).

Sementara itu, masih ada sejumlah desa yang belum bisa merealisasikan pembangunan KDKMP. Mayoritas kendalanya berkaitan dengan ketersediaan lahan desa.

“Yang tidak ada itu Kedungrejo, Kureksari, Wedoro, Kepuhkiriman, Tropodo, Wadungasri, Tambakoso, Berbek. Belum ini kendalanya pada lahan, luasan lahan,” kata Farkhan.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena sebagian besar Tanah Kas Desa (TKD) milik desa berada di luar wilayah yang direncanakan untuk pembangunan koperasi.

“Harapannya ya sesuaikan yang lahan yang punya desa. Karena kebanyakan TKD kita kan di luar,” jelasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Inpres Operasional Koperasi Merah Putih Atur soal Model Bisnis hingga Rekrutmen SDM - Image
Ekonomi

Inpres Operasional Koperasi Merah Putih Atur soal Model Bisnis hingga Rekrutmen SDM

Senin, 18 Mei 2026 | 01.40 WIB

Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Unit Koperasi Merah Putih, Klaim Jadi Prestasi Bangsa dan Tonggak Sejarah - Image
Nasional

Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Unit Koperasi Merah Putih, Klaim Jadi Prestasi Bangsa dan Tonggak Sejarah

Sabtu, 16 Mei 2026 | 23.26 WIB

Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh sebelum 17 Agustus 2026 - Image
Nasional

Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh sebelum 17 Agustus 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 22.39 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore