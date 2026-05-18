Sejumlah Desa di Waru Sidoarjo Belum Dirikan Koperasi Merah Putih Karena Terkendala Lahan, DPRD: Jangan Sampai Berhenti

Ilustrasi lahan koperasi desa merah putih. (AI/RADAR SIDOARJO)
JawaPos.com - Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Waru, Sidoarjo, masih menghadapi kendala.
Sejumlah desa hingga kini belum dapat mendirikan koperasi tersebut lantaran terbentur keterbatasan lahan.
Pemerintah Kecamatan Waru berharap aturan luasan lahan untuk pembangunan KDKMP dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
Sebab, ketentuan penyediaan lahan seluas 600 meter persegi dinilai cukup berat bagi beberapa wilayah di Kecamatan Waru.
Camat Waru Ahmad Farkhan Jazuli menjelaskan, saat ini baru beberapa desa yang telah memiliki gedung maupun kesiapan lahan untuk KDKMP.
“Yang sudah ada Gedung KDKMP Desa Bungurasih, Pepelegi, Ngingas, Janti, Tambaksumur, Tambakrejo, sama Tambaksawah,” ujarnya, dikutip Radar Sidoarjo (Jawa Pos Group), Senin (18/5).
Sementara itu, masih ada sejumlah desa yang belum bisa merealisasikan pembangunan KDKMP. Mayoritas kendalanya berkaitan dengan ketersediaan lahan desa.
“Yang tidak ada itu Kedungrejo, Kureksari, Wedoro, Kepuhkiriman, Tropodo, Wadungasri, Tambakoso, Berbek. Belum ini kendalanya pada lahan, luasan lahan,” kata Farkhan.
Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena sebagian besar Tanah Kas Desa (TKD) milik desa berada di luar wilayah yang direncanakan untuk pembangunan koperasi.
“Harapannya ya sesuaikan yang lahan yang punya desa. Karena kebanyakan TKD kita kan di luar,” jelasnya.
