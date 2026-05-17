Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 01.40 WIB

Inpres Operasional Koperasi Merah Putih Atur soal Model Bisnis hingga Rekrutmen SDM

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (dok. Kemenkop) - Image

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (dok. Kemenkop)

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden (inpres) tentang operasional Koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjelang peluncuran tahap awal koperasi tersebut pada bulan ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, rancangan inpres tersebut saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.

Menurut dia, inpres operasionalisasi Koperasi Merah Putih akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik koperasi.

Ia mengatakan, Inpres tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), hingga sistem informasi manajemen.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses penerbitan instruksi presiden tentang operasionalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan diterbitkan," katanya, ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu (15/5).

Pemerintah menargetkan inpres tersebut dapat terbit sebelum peresmian operasional tahap awal kopdes merah putih pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry mengatakan sebanyak 1.061 kopdes merah putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi dan akan diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan regulasi operasional, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik kopdes merah putih di berbagai daerah.

Menurut Ferry, hingga saat ini terdapat 37.327 titik kopdes merah putih yang telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Unit Koperasi Merah Putih, Klaim Jadi Prestasi Bangsa dan Tonggak Sejarah - Image
Nasional

Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Unit Koperasi Merah Putih, Klaim Jadi Prestasi Bangsa dan Tonggak Sejarah

Sabtu, 16 Mei 2026 | 23.26 WIB

Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh sebelum 17 Agustus 2026 - Image
Nasional

Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh sebelum 17 Agustus 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 22.39 WIB

Kuota yang Terisi Masih Jauh dari Target! Seleksi Kompetensi Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026 Selesai - Image
Nasional

Kuota yang Terisi Masih Jauh dari Target! Seleksi Kompetensi Manajer Koperasi Desa Merah Putih 2026 Selesai

Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore