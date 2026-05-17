Inpres Operasional Koperasi Merah Putih Atur soal Model Bisnis hingga Rekrutmen SDM

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden (inpres) tentang operasional Koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjelang peluncuran tahap awal koperasi tersebut pada bulan ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, rancangan inpres tersebut saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.

Menurut dia, inpres operasionalisasi Koperasi Merah Putih akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik koperasi.

Ia mengatakan, Inpres tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), hingga sistem informasi manajemen.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses penerbitan instruksi presiden tentang operasionalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan diterbitkan," katanya, ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu (15/5).

Pemerintah menargetkan inpres tersebut dapat terbit sebelum peresmian operasional tahap awal kopdes merah putih pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry mengatakan sebanyak 1.061 kopdes merah putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi dan akan diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan regulasi operasional, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik kopdes merah putih di berbagai daerah.