Puan Sebut Rapat Paripurna Hari Ini Sangat Spesial Dihadiri Langsung Presiden Prabowo

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna, menjadi momen spesial. Menurutnya, Prabowo akan menyampaikan secara langsung pandangannya terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

"Rapat Paripurna pada hari ini sangat spesial, karena dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Sidang Dewan yang terhormat," kata Puan saat membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Puan menjelaskan, KEM PPKF RAPBN 2027, merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027. Ia berharap, kebijakan ekonomi makro ke depan mampu mensejahterakan rakyat.

"KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan, akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri," tuturnya.

Ketua DPP PDIP itu juga berharap, KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Serta diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

"Serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Tak hanya Presiden Prabowo, rapat paripurna ini juga turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, serta para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.