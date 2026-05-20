Tentara Israel Culik 9 WNI dalam Misi Global Summit Flotilla, Menlu Akui Masih Sulit Komunikasi

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengaku pihaknya masih kesulitan untuk berkomunikasi terkait dengan penculikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh tentara Israel. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berusaha untuk memulangkah mereka ke tanah air.

”Kami sudah melakukan komunikasi teman-teman di Kementerian Luar Negri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kami terima itu masih sulit karena komunikasi terbatas,” kata Sugiono pada Rabu (20/5).

Secara prinsip, Pemerintah Indonesia mengapresiasi semangat para WNI yang tergabung dalam misi tersebut. Menurut Sugiono, langkah mereka mencerminkan keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi rakyat Palestina di wilayah Gaza.

”Itu merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kami berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan (diplomasi) langsung. Jadi, kita minta tolong kepada teman-teman kita,” lanjut dia.

Sugiono memastikan, Pemerintah Indonesia tidak berdiam diri. Ikhtiar terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan 9 WNI yang kini sudah diculik oleh tentara Israel. Pihaknya berharap segera ada kabar baik sehingga mereka bisa dipulangkan ke Indonesia.

”Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik saja dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat,” ujarnya.

Juru Bicara (Jubir) 1 Kemlu Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa pada pukul 07.13 WIB hari ini, Kemlu telah menerima kabar baru. Yakni jumlah WNI yang ditangkap oleh tentara Israel bertambah menjadi 9 orang. Seluruhnya tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla di bawah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

”Seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran akan terus dimaksimalkan guna memastikan pelindungan penuh bagi para WNI dan pemulangan mereka hingga tiba di tanah air dengan selamat,” ungkap Yvonne.

