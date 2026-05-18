Kuswandi
Senin, 18 Mei 2026 | 23.28 WIB

Jurnalis Republika Bambang Noroyono Diculik Tentara Zionis Israel

Jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng. (IG Republika Online).

JawaPos.com - Jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng, salah satu portal berita nasional yang ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026, dikabarkan diculik Pasukan penjajah Zionis Israel. Ihwal adanya hal ini dikatakan Abeng dalam video yang diunggah dalam akun instagram Republika Online.

"Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026," kata Abeng dalam video yang diunggah Senin (18/5) sore.

Dalam video tersebut, wartawan yang kerap melakukan peliputan di desk hukum tersebut, meminta agar pemerintah Indonesia membebaskannya. 

Selain itu, Abeng juga meminta agar pemerintah dan masyarakat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Jika anda menemukan video ini mohon disampaikan ke pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah RI membebaskan saya dari penculikan tentara penjajah zionis Israel dan meminta kepada pemerintah untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina," tukas Abeng.

Untuk diketahui, selain Abeng Jurnalis Republika lain atas nama Thoudy Badai juga ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui perkembangan informasi pelayarannya.

