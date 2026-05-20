Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 20 Mei 2026 | 18.22 WIB

Alasan Prabowo Hadiri Langsung Rapat Paripurna soal RAPBN 2027: Perang di Banyak Tempat Pengaruhi Prekonomian

Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI Prabowo dan akan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI Prabowo dan akan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPR RI soal pembahasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Ia mengaku sengaja untuk hadir menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi dan fiskal negara.

"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pengantar pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Tahun 2027," kata Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo menyoroti tantangan bangsa Indonesia di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian. Sebab, saat ini terjadi peperangan di berbagai belahan dunia.

"Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," bebernya.

Prabowo menegaskan, alasan tersebut yang menggugah dirinya untuk menyampaikan secara langsung pokok pikiran prekonomian bangsa.

"Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," pungkasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran - Image
Nasional

Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran

Rabu, 20 Mei 2026 | 17.01 WIB

Soal Pernyataan Prabowo Orang Desa Nggak Pakai Dolar, Purbaya: Untuk Menghibur Rakyat Aja - Image
Ekonomi

Soal Pernyataan Prabowo Orang Desa Nggak Pakai Dolar, Purbaya: Untuk Menghibur Rakyat Aja

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.52 WIB

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR, Paparkan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 - Image
Politik

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR, Paparkan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.47 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore