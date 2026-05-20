Alasan Prabowo Hadiri Langsung Rapat Paripurna soal RAPBN 2027: Perang di Banyak Tempat Pengaruhi Prekonomian

Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI Prabowo dan akan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dirinya menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPR RI soal pembahasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Ia mengaku sengaja untuk hadir menyampaikan secara langsung kebijakan ekonomi dan fiskal negara.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita sebagai pengantar pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Tahun 2027," kata Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Prabowo menyoroti tantangan bangsa Indonesia di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi yang penuh ketidakpastian. Sebab, saat ini terjadi peperangan di berbagai belahan dunia.
"Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita," bebernya.
Prabowo menegaskan, alasan tersebut yang menggugah dirinya untuk menyampaikan secara langsung pokok pikiran prekonomian bangsa.
"Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," pungkasnya.
