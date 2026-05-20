Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). (dok. Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Kedatangan Prabowo terlihat disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pantauan JawaPos.com, Prabowo dan Gibran hadir ke Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB. Prabowo, Gibran bersama para pimpinan DPR RI terlebih dahulu foto bersama sebelum memasuki Gedung Nusantara.
Kehadiran Prabowo ke parlemen untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Hal ini menjadi momen bersejarah, lantaran biasanya agenda tersebut hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI.
Rapat paripurna kali ini juga begitu ramai, sejumlah petinggi partai politik turut hadir. Terlihat, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hadir dalam agenda tersebut.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyambut baik kehadiran Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, kehadiran Presiden untuk menyampaikan kerangka ekonomi mempunyai makna yang dalam untuk memjawab kemampuan fiskal APBN 2027.
"Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas, akan direspons oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen.
Menurutnya, ekonomi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari geopolitik dunia. Ia tak memungkiri, geopolitik yang penuh ketidakpastian menjadi alasan anjloknya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
"Saya sungguh berharap Bank Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa, suku bunga kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk menahan gejolak rupiah," pungkasnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK