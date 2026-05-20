Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027, Prabowo Tiba di Gedung DPR Didampingi Gibran

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Kedatangan Prabowo terlihat disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pantauan JawaPos.com, Prabowo dan Gibran hadir ke Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB. Prabowo, Gibran bersama para pimpinan DPR RI terlebih dahulu foto bersama sebelum memasuki Gedung Nusantara.

Kehadiran Prabowo ke parlemen untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Hal ini menjadi momen bersejarah, lantaran biasanya agenda tersebut hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

Rapat paripurna kali ini juga begitu ramai, sejumlah petinggi partai politik turut hadir. Terlihat, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hadir dalam agenda tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyambut baik kehadiran Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, kehadiran Presiden untuk menyampaikan kerangka ekonomi mempunyai makna yang dalam untuk memjawab kemampuan fiskal APBN 2027.

"Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas, akan direspons oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, ekonomi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari geopolitik dunia. Ia tak memungkiri, geopolitik yang penuh ketidakpastian menjadi alasan anjloknya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).