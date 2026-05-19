Tekan Fatalitas Korban Kecelakaan, Jasa Raharja Beri Edukasi untuk Komunitas Pengendara

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan pengemudi ojol. (Istimewa)
JawaPos.com - Jasa Raharja menaruh perhatian dalam upaya menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Komunitas ojek online (ojol) digandeng untuk melakukan edukasi dan pencegahan.
Perusahaan BUMN ini pun menggelar kegiatan Ngobrol Keselamatan Lalu Lintas bareng Komunitas. Acara turut dihadiri Korlantas Polri. Forum ini sebagai upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, komunitas pengemudi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas. Sebagai pihak yang setiap hari beraktivitas di jalan raya, pengemudi ojol akan lebih mudah menyampaikan informasi kepada sesama.
Jasa Raharja juga menyosialisasikan fitur Lapor Laka pada aplikasi JRKu sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Fitur ini mempercepat penanganan korban kecelakaan lalu lintas.
“Penanganan golden periode bisa jadi titik krusial untuk tekan fatalitas korban laka lantas. Dan komunitas yang setiap hari berada di jalan raya bisa menjadi first responder untuk memberikan informasi inlebih cepat,” ujar Awaluddin, Selasa (19/5).
Fitur ini juga bisa membantu keluarga korban terkait penanganan awal kecelakaan. Dengan begitu penanganan korban bisa dilakukan secara cepat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kolaborasi bersama komunitas pengemudi sebagai bagian dari budaya keselamatan di jalan raya. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. Karena itu, kami terus memperkuat transformasi digital pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif,” imbuhnya.
Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menambahkan, keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas pengemudi yang menjadi garda terdepan di jalan raya. Menurutnya, keselamatan berlalu lintas tidak bisa dibangun sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan dan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
“Fitur Lapor Laka di aplikasi JRKu ini sangat bagus dalam lompatan layanan digital, tinggal nanti kita bisa sama-sama sempurnakan. Intinya, bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara bersama-sama. Karena keselamatan terhadap jiwa orang adalah tugas kita bersama. Kami yakin kolaborasi kita semua akan semakin terkoordinasi dengan baik,” ujar Agus.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20