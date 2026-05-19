Tekan Fatalitas Korban Kecelakaan, Jasa Raharja Beri Edukasi untuk Komunitas Pengendara

JawaPos.com - Jasa Raharja menaruh perhatian dalam upaya menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Komunitas ojek online (ojol) digandeng untuk melakukan edukasi dan pencegahan.

Perusahaan BUMN ini pun menggelar kegiatan Ngobrol Keselamatan Lalu Lintas bareng Komunitas. Acara turut dihadiri Korlantas Polri. Forum ini sebagai upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, komunitas pengemudi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas. Sebagai pihak yang setiap hari beraktivitas di jalan raya, pengemudi ojol akan lebih mudah menyampaikan informasi kepada sesama.

Jasa Raharja juga menyosialisasikan fitur Lapor Laka pada aplikasi JRKu sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Fitur ini mempercepat penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

“Penanganan golden periode bisa jadi titik krusial untuk tekan fatalitas korban laka lantas. Dan komunitas yang setiap hari berada di jalan raya bisa menjadi first responder untuk memberikan informasi inlebih cepat,” ujar Awaluddin, Selasa (19/5).

Fitur ini juga bisa membantu keluarga korban terkait penanganan awal kecelakaan. Dengan begitu penanganan korban bisa dilakukan secara cepat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kolaborasi bersama komunitas pengemudi sebagai bagian dari budaya keselamatan di jalan raya. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. Karena itu, kami terus memperkuat transformasi digital pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif,” imbuhnya.

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menambahkan, keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas pengemudi yang menjadi garda terdepan di jalan raya. Menurutnya, keselamatan berlalu lintas tidak bisa dibangun sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk komunitas pengemudi yang setiap hari berada di jalan dan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.