5 WNI Ditangkap Tentara Zionis Israel Saat Menuju Gaza, Menko Yusril Akui Pemerintah Masih Sulit Mmeghubungi Kelimanya

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi lima WNI yang ditangkap tentara Israel di perairan internasional.

Kelima WNI tersebut adalah jurnalis iNews, Rahendro Herubowo; jurnalis Tempo TV, Andre Prasetyo Nugroho; 2 jurnalis Republika, Thoudy Badai, Bambang Noroyono alias Abeng, dan relawan Rumah Zakat, Andi Angga Prasetya.

Mereka tersebar di sejumlah kapal dan dicegat oleh tentara zionis Israel (IDF)A. Rahendro, Thoudy, dan Andre menumpangi Kapal Ozgurluk, Abeng di Kapal BoraLize, sedangkan Andi Angga di Kapal Josef.

"Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap warga negara Indonesia," ujar Yusril setelah mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5).

Saat ditangkap, lima WNI tersebut diketahui tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Gaza, Palestina. Mereka lalu dicegat tentara Israel di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

"Mereka melintas di perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan membantu korban konflik di Gaza. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi (5 WNI yang ditangkap tentara Israel)," imbuhnya.

Meski demikian, Yusril memastikan bahwa pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri, tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan lima WNI yang diculik.

"Tentu tidak (mudah) karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel. Tetapi kita tetap akan melakukan upaya-upaya diplomatik untuk melindungi WNI kita yang diculik tentara Israel," pungkas Yusril.

