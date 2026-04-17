Siasat Visinema Jadikan Jumbo Terus Hidup di Kalangan Penggemar

JawaPos.com - Film Jumbo diketahui sukses besar saat tayang di bioskop Tanah Air pada 2025. Tidak hanya masuk jajaran film box office, film tersebut juga masuk dalam daftar film dengan perolehan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa.

Kesuksesan film Jumbo membuat rumah produksi Visinema Studios berkomitmen untuk terus menghidupkan kisah Don dan teman-temannya supaya selalu hidup di tengah masyarakat, terutama di kalangan para penggemar.

Visinema ingin Jumbo terus dikembangkan ke berbagai macam media kreatif supaya IP ini selalu hidup, hadir, dan terus berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, untuk jangka waktu yang lama, dengan mengelolanya secara berkelanjutan.

"Ketika menciptakan IP yang evergreen, kita harus memikirkan nilai dasarnya. Cerita tersebut perlu memiliki nilai-nilai yang universal agar dapat diterima masyarakat dari seluruh kalangan," kata Herry Salim selaku CEO Visinema Studios dalam keterangannya.

Salah satu cara yang dilakukan Visinema untuk terus menghidupkan Jumbo adalah dengan melakukan aktivasi di Trans Studio Cibubur dan Taman Safari Indonesia (TSI) Prigen.

Di Trans Studio Cibubur, kolaborasi mengusung tajuk Serba Serbi Kampung Seruni sukses digelar selama satu bulan sejak 28 Februari-28 Maret 2026.

Sebelum puncak acara, Visinema Studios bersama Trans Studio Cibubur menggelar audisi menyanyi dan menari bertema Kampung Seruni Mencari Juara untuk peserta usia maksimal 15 tahun.

Dari para peserta yang mendaftar, terpilih 35 grand finalis yang berkesempatan tampil di panggung utama. Puncak acaranya digelar pada Sabtu, 28 Maret 2026.