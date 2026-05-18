Kisruh Final LCC Kalbar Berakhir, MPR Pilih Josepha Jadi Duta Cerdas Cermat

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan bahwa final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tidak akan diulang. Keputusan tersebut diambil setelah dua sekolah finalis menyatakan menerima hasil perlombaan yang telah berlangsung.

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyampaikan pihaknya telah menerima surat resmi dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas terkait polemik final lomba. Ia menegaskan bahwa kedua sekolah sama-sama menolak pelaksanaan final ulang.

“Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang, dan oleh karena itu, hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini,” kata Abraham dalam konferensi pers di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

Menurut Abraham, SMAN 1 Pontianak telah lebih dahulu menyampaikan sikapnya saat berkunjung ke MPR pada Kamis (14/5). Sementara itu, pada Jumat (15/5), SMAN 1 Sambas juga menyatakan penolakan terhadap usulan final ulang.

Ia menilai, sikap kedua sekolah mencerminkan penerapan nilai-nilai 4 Pilar MPR dalam kehidupan nyata.

“Jadi, di situ ada toleransinya, ada persatuan yang mereka junjung tinggi, bahwa Kalimantan Barat, Sambas yang akan maju di final nanti. Terus, ada keadilan dan demokrasi,” tegasnya.

Tawarkan Josepha Alexandra jadi Duta LCC 4 Pilar MPR Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar, mengungkapkan pihaknya mempertimbangkan usulan untuk menjadikan Josepha Alexandra alias Ocha sebagai Duta LCC 4 Pilar MPR RI. Menurutnya, usulan tersebut muncul dari aspirasi masyarakat yang diterima MPR.

“Ya, ada saran, ada aspirasi seperti itu, jadi kita dengarkan dan besok akan disampaikan ke pimpinan badan sosialisasi,” ucapnya.

Abcandra juga menyebut, pimpinan Badan Sosialisasi MPR bersama Sekretariat Jenderal MPR dijadwalkan berkunjung ke Pontianak, pada Selasa (19/5) besok. Dalam kunjungan tersebut, usulan terkait Josepha akan turut disampaikan secara langsung.