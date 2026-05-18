Kisruh Final LCC Kalbar Berakhir, MPR Pilih Josepha Jadi Duta Cerdas Cermat

MPR menggelar konferensi pers terkait hasil evaluasi Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan bahwa final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tidak akan diulang. Keputusan tersebut diambil setelah dua sekolah finalis menyatakan menerima hasil perlombaan yang telah berlangsung.
Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyampaikan pihaknya telah menerima surat resmi dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas terkait polemik final lomba. Ia menegaskan bahwa kedua sekolah sama-sama menolak pelaksanaan final ulang.
“Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang, dan oleh karena itu, hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini,” kata Abraham dalam konferensi pers di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Menurut Abraham, SMAN 1 Pontianak telah lebih dahulu menyampaikan sikapnya saat berkunjung ke MPR pada Kamis (14/5). Sementara itu, pada Jumat (15/5), SMAN 1 Sambas juga menyatakan penolakan terhadap usulan final ulang.
Ia menilai, sikap kedua sekolah mencerminkan penerapan nilai-nilai 4 Pilar MPR dalam kehidupan nyata.
“Jadi, di situ ada toleransinya, ada persatuan yang mereka junjung tinggi, bahwa Kalimantan Barat, Sambas yang akan maju di final nanti. Terus, ada keadilan dan demokrasi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar, mengungkapkan pihaknya mempertimbangkan usulan untuk menjadikan Josepha Alexandra alias Ocha sebagai Duta LCC 4 Pilar MPR RI. Menurutnya, usulan tersebut muncul dari aspirasi masyarakat yang diterima MPR.
“Ya, ada saran, ada aspirasi seperti itu, jadi kita dengarkan dan besok akan disampaikan ke pimpinan badan sosialisasi,” ucapnya.
Abcandra juga menyebut, pimpinan Badan Sosialisasi MPR bersama Sekretariat Jenderal MPR dijadwalkan berkunjung ke Pontianak, pada Selasa (19/5) besok. Dalam kunjungan tersebut, usulan terkait Josepha akan turut disampaikan secara langsung.
“Besok pimpinan Badan Sosialisasi dengan kesekjenan akan terbang ke Pontianak dan mudah-mudahan juga Adik Josepha, karena ini salah satu aspirasi dari teman-teman juga menginginkan agar Adik Josepha bisa menjadi duta LCC,” pungkasnya.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong