40 dari 54 Kapal Konvoi Pelayaran Kemanusiaan untuk Gaza Dicegat Israel, 300 Aktivis Ditahan!

Rombongan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (Instagram @wandahamidahbsa)
JawaPos.com - Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang ikut konvoi pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF). Dari pencegatan tersebut, sekitar 300 aktivis kemanusiaan ditahan.
Dilansir dari Antara, Selasa (19/5), laporan situs berita Walla menambahkan, angkatan laut Israel masih belum mencegat semua kapal yang tergabung dalam konvoi kemanusiaan GSF. Masih ada kapal-kapal yang lolos dari pasukan Israel sehingga bisa berlayar di laut lepas.
Pasukan zionis Israel melancarkan serangan terhadap flotilla bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza di perairan internasional pada Senin (18/5), sehingga memicu kecaman luas dari dunia.
Dengan diikuti 54 kapal, konvoi pelayaran tersebut memulai perjalanannya pada Kamis (14/5) dari kawasan Marmaris di Turki untuk menerobos blokade Israel terhadap Jalur Gaza yang dilakukan zionis sejak 2007.
Serangan terhadap konvoi pelayaran kemanusiaan itu bukan yang pertama kali dilakukan Israel.
Pada April lalu, pasukan Israel menyerang kapal-kapal flotilla di perairan internasional di dekat Pulau Kreta di Yunani. Konvoi pelayaran kemanusiaan kala itu mencakup 345 relawan dari 39 negara, termasuk Turki.
Pasukan Israel kemudian merampas 21 kapal yang membawa sekitar 175 aktivis, sementara kapal sisanya dapat melanjutkan perjalanan ke laut teritorial Yunani.
Israel kemudian melepaskan semua aktivis di perairan internasional, tetapi dengan tetap menahan dua aktivis asal Spanyol dan Brasil di pusat penahanan sebelum deportasi.
Sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk sekira 1,5 juta pengungsi, hidup dalam kondisi memprihatinkan di Gaza yang diperburuk dengan agresi genosida oleh zionis selama dua tahun terakhir.
