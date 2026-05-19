Profil Andi Angga Prasadewa, Relawan Tangguh Papua yang Ditangkap Militer Israel

JawaPos.com - Aktivis kemanusiaan asal Indonesia, Andi Angga Prasadewa, dilaporkan hilang kontak setelah kapal yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel (IDF) di perairan Siprus, Mediterania Timur. Angga merupakan salah satu relawan yang tergabung dalam misi kemanusiaan global, Global Sumud Flotilla (GSF) 2026.

Sebelum ditangkap oleh militer zionis, Angga sempat melaporkan situasi mencekam saat Kapal Josef yang ia tumpangi mulai dikepung oleh pesawat tanpa awak atau drone pengintai Israel.

Profil dan Rekam Jejak Andi Angga Terpilihnya Andi Angga Prasadewa dalam misi berisiko tinggi ini bukan tanpa alasan. Angga adalah sosok senior di Rumah Zakat Action yang memiliki jam terbang tinggi. Ia dikenal sebagai relawan yang tangguh dan memiliki komitmen luar biasa di berbagai wilayah bencana maupun area konflik.

CEO Rumah Zakat, Irvan Nugraha, membeberkan karakter asli Angga yang dikenal disiplin namun tetap humoris di lapangan.

"Ya, jadi ini luar biasa, memang orangnya humoris gitu ya, tapi juga disiplin ya, dan memang memulai aktivitas dari ikut kerelawanan dari mulai dari dasar gitu ya sampai sekarang.Kurang lebih ada 12 tahun terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerelawanan di Rumah Zakat," ujar Irvan kepada JawaPos.com, Selasa (19/5).

Sebelum bertolak dari Turki menggunakan Kapal Josef pada Kamis (14/5) lalu, Angga tercatat sangat aktif memimpin pergerakan relawan di Papua. Tidak hanya itu, ia juga terjun langsung menangani respons darurat di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh dan Sumatera Barat.

Detik-Detik Mencekam Dikepung Drone Israel

Misi kemanusiaan yang membawa nama Indonesia ini sebenarnya dipantau ketat secara real-time melalui fasilitas CCTV yang terhubung ke command center di Istanbul dan Kuala Lumpur. Namun, situasi mulai memanas saat kapal mendekati wilayah konflik.

Melalui komunikasi terakhirnya, Angga melaporkan bahwa sejumlah drone militer Israel terbang rendah mengitari armada mereka.