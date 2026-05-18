Presiden Prabowo Serahkan 6 Unit Pesawat Tempur Rafale, 4 Falcon 8X, Airbus A400M dan Radar GCI kepada TNI

JawaPos.com - TNI kembali mendapat tambahan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru dari pemerintah. Pada Senin pagi (18/5) Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan beberapa alutsista baru yang terdiri atas pesawat tempur, pesawat angkut, dan radar. Secara terperinci, alutsista yang diserahkan terdiri atas 6 unit pesawat tempur Dassault Rafale, 4 unit pesawat Falcon 8X, 1 unit pesawat angkut berat Airbus A400M, dan beberapa Rudal GCI GM 403. Seluruh alutsista tersebut baru dan akan memperkuat TNI AU.

”Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk Angkatan Udara. Kita menerima 6 pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut VVIP Falcon, dan A400M. Ada radar juga,” kata Prabowo kepada awak media.

Menurut Prabowo, penambahan alutsista tersebut merupakan tonggak penambahan kekuatan TNI, khususnya TNI AU. Dia memastikan, pemerintah akan terus berusaha memperkuat TNI dengan berbagai alutsista baru. Tidak hanya untuk Angkatan Udara, melainkan juga untuk TNI AD dan TNI AL.

”Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Kepala negara tidak menampik bahwa saat ini tengah terjadi dinamika. Sehingga kondisi dan situasi geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Menurut dia, pertahanan yang baik menjadi salah satu syarat utama dalam menjaga stabilitas negara di tengah kondisi tersebut.

”Kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya,” ujarnya.

Prabowo pun memastikan, dalam waktu dekat akan terus berdatangan alutsista baru untuk TNI. Itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penguatan TNI. Sehingga dari masa ke masa, TNI di bawah kepemimpinannya sebagai panglima tertinggi akan semakin kuat.