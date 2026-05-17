Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dimulai, Lulusan SMA-SMK Wajib Cek

JawaPos.com - Kabar baik bagi pencari kerja dan lulusan SMA/SMK di seluruh Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota mencapai 30 ribu peserta.

Tak hanya gratis, peserta juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP, uang transportasi, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan peluang masuk dunia kerja.

Program untuk batch 2 tersebut dimulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026, peserta dapat mendaftar secara online melalui platform Skillhub Kemnaker dan SIAPkerja.

Program pelatihan kerja gratis ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat, namun tetap terbuka bagi masyarakat umum berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun SIAPkerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.

"Pelatihan vokasi dirancang untuk membentuk kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun disiplin dan etos kerja agar peserta siap terjun ke dunia industri maupun memulai usaha mandiri," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (17/5) di Jakarta.

Secara rinci disebutkan seluruh proses pelatihan disediakan secara gratis oleh pemerintah. Peserta juga akan memperoleh berbagai fasilitas penunjang, mulai dari makan siang gratis, bantuan transportasi, hingga perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selain mendapatkan sertifikat pelatihan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), peserta yang lulus uji kompetensi juga akan memperoleh Sertifikat Kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama turut disiapkan sesuai ketersediaan dan kriteria peserta.

Tahapan seleksi akan berlangsung pada 10–17 Juni 2026, sementara pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026. Program kemudian resmi dimulai melalui kegiatan kick off dan orientasi peserta pada 22 Juni 2026.