Tom Lembong Soroti Kasus Nadiem Makarim dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Investor Global

JawaPos.com – Tom Lembong menyoroti perkara hukum yang melibatkan Nadiem Makarim karena dinilai dapat memengaruhi pandangan investor terhadap Indonesia.

Dikutip dari akun Instagram @benteng.hukum pada Sabtu (16/5), Menurut Tom, perhatian terhadap kasus tersebut bukan semata-mata tertuju pada figur Nadiem, melainkan pada cara persoalan itu diproses secara hukum.

Tom menilai persepsi mengenai kepastian aturan sangat menentukan keyakinan pelaku usaha dalam menanamkan modal.

Dalam pandangannya, nama Nadiem dan perusahaan teknologi yang pernah dipimpinnya selama ini memiliki posisi penting di mata investor internasional. Banyak pelaku investasi global melihat perkembangan perusahaan teknologi Indonesia sebagai gambaran potensi ekonomi digital nasional.

Oleh sebab itu, dinamika yang menyangkut tokoh penting di sektor tersebut dinilai dapat menimbulkan respons luas dari kalangan pemodal asing.

Tom berpandangan bahwa tindakan bisnis perusahaan perlu dipisahkan secara tegas dari unsur pelanggaran hukum pidana. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pengelolaan perusahaan sering kali memiliki prosedur tersendiri yang sudah diatur dalam ketentuan korporasi.

Jika proses bisnis yang lazim dianggap bermasalah tanpa dasar yang jelas, hal itu dinilai dapat menciptakan kebingungan di lingkungan investasi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Tom berkaitan dengan mekanisme pengalihan kewajiban perusahaan menjadi kepemilikan saham. Menurutnya, langkah seperti itu umum dilakukan dalam dunia usaha sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan perusahaan.