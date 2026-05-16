Target Bangun 1.500 SPPG di Seluruh Indonesia Tahun 2026, Polri Sasar Daerah 3T

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melapor kepada Presiden Prabowo Subianto telah menarget pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia pada 2026. Dari ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, 33 diantaranya berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Laporan itu disampaikan oleh Jenderal Sigit dalam acara Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) pad Sabtu (16/5). Dalam kesempatan itu, Sigit menyebut instansinya sudah memiliki 1.376 dapur untuk menunjang pelaksanaan program MBG.

”Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” ucap Sigit percaya diri.

Pembangunan ribuan SPPG tersebut dilaksanakan untuk terus memperkuat dan mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo. Khususnya dalam ikhtiar memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi di Indonesia. Tentu saja harapannya semakin banyak masyarakat yang merasakan langsung manfaat program MBG.

Tidak sembarangan membangun ribuan SPPG, Pori memastikan sudah memenuhi seluruh standar kelayakan dan keamanan pangan. Itu dibuktikan dengan sejumlah sertifikat yang dimiliki SPPG Polri. Yakni Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, dan Sertifikat Uji Laboratorium Air.

”Serta (kami) menerapkan prinsip food safety secara konsisten,” kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.

Berkaitan dengan SPPG di daerah 3T, mantan kepala Bareskrim Polri itu menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berupaya memastikan pemerataan keberadaan dapur MBG. Saat ini, Polri sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T di berbagai daerah.

”Sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi,” ujarnya.