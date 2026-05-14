Heboh Kasus Keracunan MBG di Surabaya: Ternyata 84 SPPG di Kota Pahlawan Belum Punya Sertifikat Laik Higiene

JawaPos.com - Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya mengkungkap fakta bahwa masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki SLHS, namun tetap beroperasi.

Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Surabaya, Kusmayanti menyebut ada 84 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), termasuk SPPG Tembok Dukuh, yang kini menjadi perhatian masyarakat.

"Jadi data per Rabu, 13 Mei 2026, jumlah SPPG di Surabaya itu ada sebanyak 133, di mana 49 SPPG telah memiliki SLHS dan 84 SPPG belum memiliki SLHS," tutur Kusmayanti kepada awak media di Surabaya, Kamis (14/5).

Dari jumlah keseluruhan SPPG yang ada di Kota Pahlawan, Kusmiyanti menyebut sebanyak 108 SPPG sudah beroperasi, 19 SPPG belum beroperasi, dan 8 SPPG berhenti atau tutup operasional.

Kusmayanti menyebut SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tetap diperbolehkan beroperasi, namun hanya sementara dengan batas waktu maksimal 30 hari untuk segera mengurus perizinan.

"Itu memang diperkenankan. Pada prinsipnya, nawaitunya harus tetap mendaftar dulu. Kalau misalnya ada lebih dari 30 hari belum mendaftar itu kan kami sudah lakukan suspen dan itu sudah terjadi di bulan Maret," terangnya.