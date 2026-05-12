Fantastis, Dalam 17 Bulan TNI AL Gagalkan Penyelundupan dengan Nilai Mencapai Rp 14 Triliun

Menko Polkam Djamari Chaniago melihat langsung barang bukti kasus penyelundupan yang digagalkan oleh TNI AL. (Kemenko Polkam)
JawaPos.com - TNI AL menggagalkan berbagai kegiatan ilegal berupa penyelundupan selama 17 bulan belakangan.
Dari kegiatan tersebut, tidak kurang Rp 14 triliun potensi kerugian negara dapat diselamatkan oleh jajaran Angkatan Laut di bawah Komando Armada Republik Indonesia.
Atas keberhasilan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada TNI AL dan seluruh jajarannya. Mengingat kerja-kerja yang mereka lakukan selama 2025 dan 2026 sangat luar biasa.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI AL yang sudah berupaya sejauh ini. Saya berharap jangan puas dengan hal yang sudah kita capai, jangan lelah untuk melakukan tugas-tugas seperti ini, dan jangan bosan untuk tetap melakukan ini, karena ini harapan bangsa yang ditetapkan kepada kita,” kata dia pada Selasa (12/5).
Berdasar data, berbagai operasi penegakan hukum dan keamanan laut selama 2025 berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp Rp 14,75 triliun.
Sementara pada 5 bulan pertama di 2026, nilai kerugian negara yang diselamatkan oleh TNI AL sebanyak Rp 112,9 miliar.
Menurut Djamari, keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata komitmen negara untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Dengan sumber daya alam yang sangat kaya, ancaman terhadap sumber daya Indonesia pun menjadi tinggi.
”TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari alat negara, hadir dalam upaya untuk mengamankan SDA agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan untuk orang lain di luar negeri kita,” ujarnya.
Tidak hanya menyelamatkan SDA Indonesia, TNI AL juga menggagalkan penyelundupan narkoba dari luar negeri ke wilayah Indonesia.
