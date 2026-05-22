Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 23 Mei 2026 | 04.31 WIB

Prajurit Marinir TNI AL Gugur Saat Ditempa dalam Pendidikan Penanggulangan Teror

Ilustrasi jenazah - Image

Ilustrasi jenazah

JawaPos.com - Kabar duka datang dari TNI AL. Seorang prajurit Korps Marinir bernama lengkap Pratu Mar Zalendra Ferdika gugur pada Rabu (20/5). Dia kehilangan nyawa saat ditempa dalam pendidikan Penanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL).

Kepala Dinas Penerangan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Marinir Nikodemus Balla menyampaikan bahwa Zalendra adalah salah satu dari Angkatan XVII dalam PTAL. Pihaknya sangat berduka atas meninggalnya prajurit tersebut.

TNI AL menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Pratu Mar Zalendra Ferdika, prajurit TNI AL terbaik yang sedang melaksanakan latihan dalam rangkaian pendidikan Penanggulangan Teror Aspek Laut Angkatan XVIII pada hari Rabu, 20 Mei 2026,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat malam (22/5).

Menurut Kolonel Niko, unsur-unsur terkait langsung mengambil langkah penanganan dan evakuasi setelah peristiwa terjadi. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Pendampingan terhadap keluarga Zalendra juga sudah dilakukan oleh TNI AL.

”Saat ini TNI AL juga telah melaksanakan proses pendampingan kepada keluarga korban, pemulangan jenazah, serta pengurusan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Niko menyatakan bahwa fokus instansinya saat ini adalah memberikan penghormatan terakhir yang layak serta pendampingan penuh kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Dia memastikan proses pemulangan jenazah hingga pemakaman akan dikawal dengan baik.

”Serta menjamin pemenuhan seluruh hak-hak kedinasan almarhum secara cepat dan transparan,” kata dia.

Di tengah suasana duka tersebut, Angkatan Laut juga memohon empati dari seluruh lapisan masyarakat. Dia meminta semua pihak ikut menjaga ruang publik agar tetap kondusif. Jangan sampai muncul dokumentasi visual terkait informasi yang belum terverifikasi.

”Mari kita berikan penghormatan terbaik kepada para almarhum serta ruang ketenangan bagi keluarga yang sedang berkabung,” ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Jadi Lokasi Pembentukan Komcad ASN, Pasmar 1 Siapkan Fasilitas dan Materi Pembinaan - Image
Nasional

Jadi Lokasi Pembentukan Komcad ASN, Pasmar 1 Siapkan Fasilitas dan Materi Pembinaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 00.01 WIB

Marinir Gelar Patroli untuk Jaga Batas Wilayah Indonesia - Singapura - Image
Nasional

Marinir Gelar Patroli untuk Jaga Batas Wilayah Indonesia - Singapura

Kamis, 26 Februari 2026 | 15.41 WIB

Jadi Korban Longsor Bandung Barat, 23 Prajurit Korps Marinir Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa - Image
Nasional

Jadi Korban Longsor Bandung Barat, 23 Prajurit Korps Marinir Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Sabtu, 31 Januari 2026 | 20.11 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore