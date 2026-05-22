Prajurit Marinir TNI AL Gugur Saat Ditempa dalam Pendidikan Penanggulangan Teror

Ilustrasi jenazah
JawaPos.com - Kabar duka datang dari TNI AL. Seorang prajurit Korps Marinir bernama lengkap Pratu Mar Zalendra Ferdika gugur pada Rabu (20/5). Dia kehilangan nyawa saat ditempa dalam pendidikan Penanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL).
Kepala Dinas Penerangan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) Kolonel Marinir Nikodemus Balla menyampaikan bahwa Zalendra adalah salah satu dari Angkatan XVII dalam PTAL. Pihaknya sangat berduka atas meninggalnya prajurit tersebut.
”TNI AL menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Pratu Mar Zalendra Ferdika, prajurit TNI AL terbaik yang sedang melaksanakan latihan dalam rangkaian pendidikan Penanggulangan Teror Aspek Laut Angkatan XVIII pada hari Rabu, 20 Mei 2026,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat malam (22/5).
Menurut Kolonel Niko, unsur-unsur terkait langsung mengambil langkah penanganan dan evakuasi setelah peristiwa terjadi. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Pendampingan terhadap keluarga Zalendra juga sudah dilakukan oleh TNI AL.
”Saat ini TNI AL juga telah melaksanakan proses pendampingan kepada keluarga korban, pemulangan jenazah, serta pengurusan hak-hak personel sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Niko menyatakan bahwa fokus instansinya saat ini adalah memberikan penghormatan terakhir yang layak serta pendampingan penuh kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Dia memastikan proses pemulangan jenazah hingga pemakaman akan dikawal dengan baik.
”Serta menjamin pemenuhan seluruh hak-hak kedinasan almarhum secara cepat dan transparan,” kata dia.
Di tengah suasana duka tersebut, Angkatan Laut juga memohon empati dari seluruh lapisan masyarakat. Dia meminta semua pihak ikut menjaga ruang publik agar tetap kondusif. Jangan sampai muncul dokumentasi visual terkait informasi yang belum terverifikasi.
”Mari kita berikan penghormatan terbaik kepada para almarhum serta ruang ketenangan bagi keluarga yang sedang berkabung,” ujarnya.
