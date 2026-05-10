Nanda Prayoga, ARM
Senin, 11 Mei 2026 | 03.15 WIB

Kemnaker Genjot Talenta AI dan Startup Lewat Talent & Innovation Hub

Menaker Yassierli saat membuka Talent &amp; Innovation Hub Activation Series bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, Minggu (10/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Talent & Innovation Hub resmi dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Hal ini dirancang sebagai wadah pengembangan talenta yang mampu menjawab kebutuhan industri masa depan, termasuk sektor yang terdampak langsung oleh otomatisasi dan AI. 

Program tersebut diharapkan dapat melahirkan SDM yang adaptif, produktif, dan kompetitif di tingkat global.

“Dari learning menjadi earning, dari potensi menjadi produktivitas,” kata Yassierli saat membuka Talent & Innovation Hub Activation Series bertema From Talent to Market di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat, Minggu (10/5).

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia menghadapi transformasi digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem talenta melalui sinergi antara pelatihan vokasi, dunia pendidikan, dan industri.

Menurut Yassierli, perubahan teknologi menuntut generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia kerja, tetapi juga kecakapan menciptakan inovasi dan peluang bisnis baru berbasis teknologi.

“Talenta muda perlu dipersiapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan solusi inovatif,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan inisiatif tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem startup dan kewirausahaan berbasis inovasi digital.

“Melalui Talent & Innovation Hub, kami ingin menghadirkan ruang pengembangan talenta yang terintegrasi, mulai dari kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan, hingga akses jejaring dan pasar,” ujar Estiarty.

Dalam agenda tersebut, Kemnaker juga menandatangani sejumlah kerja sama dengan perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi, dan yayasan guna memperluas kolaborasi pengembangan talenta digital, penempatan tenaga kerja, serta pemberdayaan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 1.200 peserta secara luring dan daring yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari alumni pelatihan vokasi, pencari kerja, pelaku UMKM, startup, perguruan tinggi, industri, hingga komunitas.

