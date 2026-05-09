Prabowo Kunjungi Miangas Usai KTT ASEAN di Filipina, Janji Renovasi Puskesmas dan Sekolah Se-Indonesia

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).
JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina, pada Sabtu (9/5).
Dalam kunjungan ke pulau terluar Indonesia tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik, mulai dari puskesmas hingga sekolah di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Prabowo mengaku sengaja datang ke Miangas untuk melihat langsung kondisi wilayah paling utara Indonesia itu. Dia menyebut letak Miangas yang berdekatan dengan Filipina menjadi salah satu alasan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan.
“Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar RI di paling utara. Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Miangas, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (9/5).
Prabowo juga mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi presiden kedua yang mengunjungi Miangas setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Dan kita bersyukur, saya presiden kedua yang sudah ke Miangas. Pak Jokowi sudah ke sini. Pak Jokowi resmikan bandara, saya nanti akan perbaiki dan memelihara untuk lebih bagus lagi,” imbuhnya.
Tak hanya bandara, Prabowo menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Miangas. Dia mengaku mendapat laporan dari Menteri Kesehatan bahwa puskesmas di wilayah tersebut belum pernah direnovasi selama puluhan tahun sejak pemerintahan era Presiden ke-2 RI, Soeharto.
“Dan saya tadi lihat beberapa tempat, puskesmas. Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki, semua puskesmas di Indonesia, segera,” tegasnya.
Selain fasilitas kesehatan, Prabowo juga menaruh perhatian terhadap kondisi sekolah. Dia sempat menanyakan langsung kepada salah satu guru mengenai renovasi sekolah dan fasilitas penunjang belajar. Dia pun memastikan pemerintah akan menjalankan program renovasi sekolah secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau