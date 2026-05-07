Panglima TNI Tunjuk Mantan Ajudan Presiden Prabowo, Letjen TNI Robi Herbawan Sebagai Kepala BAIS TNI

JawaPos.com - Jabatan kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI akhirnya terisi oleh pejabat definitif. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letjen TNI Robi Herbawan untuk mengisi jabatan tersebut. Jenderal bintang tiga TNI AD lulusan Akademi Militer (Akmil) 1994 itu akan bertugas menggantikan Letjen TNI Richard Tampubolon sebagai pejabat sementara kepala BAIS.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan informasi penunjukkan Letjen Robi Herbawan sebagai kepala BAIS TNI. Dia menyebut, sebelumnya Robi bertugas di Kemhan sebagai kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kemhan.

”Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” kata Rico saat dikonfirmasi pada Kamis (7/5).

Penunjukkan Robi menjadi kepala BAIS TNI dilakukan setelah persoalan mengguncang organisasi intelijen TNI pada Maret lalu. Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras pada 12 Maret 2026. Belakangan TNI mengkonfirmasi bahwa pelaku penyiraman air keras itu adalah personel BAIS TNI. Mereka kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Pasca kasus tersebut mencuat, Letjen TNI Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatannya kepada panglima TNI. Jabatan kepala BAIS diserahkan oleh Yudi pada 25 Maret 2023. Setelah itu, Richard Tampubolon yang sehari-hari bertugas sebagai kepala staf umum atau kasum TNI ditunjuk menjadi pejabat sementara kepala BAIS TNI. Kini Robi yang ditunjuk menjadi kepala BAIS TNI.

”Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,” ungkap Rico.