Ryandi Zahdomo
Sabtu, 2 Mei 2026 | 18.14 WIB

Polisi Buru Pelaku Rudapaksa di Cipondoh Bermodus Ajak Perbaiki Motor Balap

ilustrasi kekerasan seksual

JawaPos.com-Aparat kepolisian bergerak mengusut kasus dugaan rudapaksa yang menimpa seorang perempuan berinisial D di Cipondoh, Kota Tangerang. Pelaku yang diketahui berinisial I alias Ivan kini tengah dalam pengejaran petugas.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Tangerang Kota mengonfirmasi bahwa laporan resmi dari pihak korban telah diterima. Saat ini, petugas sedang melakukan upaya maksimal untuk menyeret pelaku ke jalur hukum.

Kanit PPA Polres Metro Tangerang Kota, Suwito, menegaskan komitmennya dalam menangani kasus ini agar korban mendapatkan keadilan. "Pelaku akan ditangkap," tegas Suwito saat dikonfirmasi JawaPos.com.

Ia mengungkapkan, korban telah membuat laporan resmi kepolisian pada Senin (27/4) lalu. "Tanggal 27 (April)," katanya.

Hal itu viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @tangkot24jam. Diungkapkan kejadian itu terjadi pada Selasa (21/4) lalu. Awalnya, korban sedang berkumpul bersama rekan-rekannya di sebuah tempat tongkrongan di Cipondoh. Terduga pelaku, Ivan, kemudian mengajak korban pergi dengan alasan ingin memperbaiki motor untuk balapan.

Nahas, sesampainya di sebuah rumah, korban diduga dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga tidak sadarkan diri. Saat terbangun pukul 07.00 WIB keesokan harinya, korban syok mendapati dirinya sudah tidak mengenakan busana.

Dalam kondisi lemas dan di bawah pengaruh alkohol, korban diduga kembali mengalami kekerasan seksual karena tidak berdaya untuk memberikan perlawanan.

Penderitaan korban tidak berhenti di situ. Saat mencoba meminta pertanggungjawaban, Ivan justru menunjukkan perilaku agresif. Ia menantang korban sembari menodongkan senjata tajam untuk melakukan intimidasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
Polisi Amankan Pelaku Pelemparan Petasan ke Sopir Angkot Cipondoh, Begini Kelanjutan Kasusnya - Image
Jabodetabek

Polisi Amankan Pelaku Pelemparan Petasan ke Sopir Angkot Cipondoh, Begini Kelanjutan Kasusnya

Jumat, 27 Februari 2026 | 07.13 WIB

Bayi Lahir Selamat di Tengah Banjir Tangerang, Ini Kondisinya - Image
Jabodetabek

Bayi Lahir Selamat di Tengah Banjir Tangerang, Ini Kondisinya

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15.11 WIB

Modus Sandera Jabatan, Bupati Tulungagung Paksa Pejabat Teken Surat Mundur Tanpa Tanggal untuk Memeras - Image
Kasuistika

Modus Sandera Jabatan, Bupati Tulungagung Paksa Pejabat Teken Surat Mundur Tanpa Tanggal untuk Memeras

Minggu, 12 April 2026 | 15.00 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

