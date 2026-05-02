PNM Perluas Akses Pendidikan dari Beasiswa hingga Ruang Pintar PNM di Pelosok Negeri 

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera dengan menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah. (Istimewa).
JawaPos.com - Pendidikan masih menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sendiri telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional, yang tercermin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin ke-4 yang menekankan pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.
Sejalan dengan arah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Program ini menyasar anak usia sekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayah Indonesia, menjangkau 6.017 peserta didik.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata.
Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.
“Kami percaya bahwa pendidikan adalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus memperluas dukungan melalui program beasiswa dan penguatan Ruang Pintar PNM agar semakin banyak anak Indonesia yang dapat belajar dan bermimpi lebih tinggi,” ujar Dodot.
PNM berkomitmen untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak Indonesia agar bisa terus sekolah dan meraih cita-cita. Dukungan sederhana yang dihadirkan menjadi langkah nyata untuk memastikan pendidikan bisa dijangkau oleh lebih banyak keluarga.
