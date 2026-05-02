Dimas Choirul
Sabtu, 2 Mei 2026 | 21.32 WIB

Jajaran Menteri Hingga Bos MBG Kompak Masuk Kepengurusan Baru Himpunan Alumni IPB, Sinyal Gerbong Baru Siap Manuver?

Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang—mulai dari akademisi, birokrat, hingga pengusaha—mewarnai babak baru kepengurusan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) periode 2025–2029/(Istimewa).

 

JawaPos.com - Kehadiran tokoh dari berbagai latar belakang—mulai dari akademisi, birokrat, hingga pengusaha—mewarnai babak baru kepengurusan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) periode 2025–2029. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi sekaligus mendorong langkah strategis menuju organisasi yang lebih profesional dan berdaya secara finansial.
 
Di bawah nahkoda baru, duet Ketua Umum Fauzi Amro yang berlatar belakang politisi dan Sekretaris Jenderal Anggawira yang merupakan seorang pengusaha, HA IPB menargetkan transformasi menjadi organisasi yang solid, profesional, sekaligus mandiri secara finansial.
 
Yang menarik, sederet tokoh nasional yang menduduki posisi strategis di kabinet dan pemerintahan juga turun gunung menjadi bagian dari pengurus teras himpunan.
 
Beberapa nama besar yang kini masuk dalam jajaran pengurus HA IPB antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta sejumlah tokoh penting lainnya.
 
Dari data calon pengurus beredar nama-nama beken: Edi Baskoro Yudhoyono, Aviliani, Herman Khaeron, Laksamana (Purn) TNI Ade Supandi, Bustanul Arifin, Said Didu, Andi Yuliani Paris, Didin S Damanhuri, Didiek J Rahbini, dll.
 
 
Kekuatan baru kepengurusan ini akan dikukuhkan dalam rangkaian acara Pelantikan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Halalbihalal, dan Peluncuran Program Strategis yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 1-2 Mei 2026 mendatang.
 
"Pelantikan pengurus menjadi momentum legitimasi sekaligus peneguhan visi dan komitmen kepengurusan selanjutnya," ujar Ketua Umum HA IPB, Fauzi Amro, di Jakarta.
 
Sebagai langkah konkret mewujudkan kemandirian finansial, HA IPB siap meluncurkan sejumlah inisiatif strategis. Salah satunya adalah kehadiran "HA Hub Jakarta" yang akan menjadi ruang interaksi, inkubasi bisnis, dan pusat jejaring profesional bagi alumni di ibu kota.
 
Selain itu, akan diresmikan pula rencana pembangunan hotel di Gedung Alumni IPB Bogor untuk optimalisasi aset. HA IPB juga mengubah wajah program "HA Peduli" agar lebih berdampak luas, tidak sekadar seremonial, melalui ajang seperti IPB RUN, turnamen golf, charity concert, hingga kompetisi olahraga lainnya.

Artikel Terkait
Cegah Terjadi Keracunan, Wapres Minta BGN Perketat Keamanan Pangan dan Percepat Jangkauan MBG ke 3T - Image
Nasional

Cegah Terjadi Keracunan, Wapres Minta BGN Perketat Keamanan Pangan dan Percepat Jangkauan MBG ke 3T

Selasa, 28 April 2026 | 06.12 WIB

Pakar IPB sebut Industri Sawit Indonesia Bisa Terapkan Model Ekonomi Sirkular, Ubah Limbah Jadi Barang Bernilai - Image
Energi

Pakar IPB sebut Industri Sawit Indonesia Bisa Terapkan Model Ekonomi Sirkular, Ubah Limbah Jadi Barang Bernilai

Jumat, 17 April 2026 | 13.37 WIB

Waka BGN Ingatkan Seluruh SPPG Harus Sudah Bersertifikat SLHS, Target Sampai Agustus 2026 - Image
Nasional

Waka BGN Ingatkan Seluruh SPPG Harus Sudah Bersertifikat SLHS, Target Sampai Agustus 2026

Jumat, 17 April 2026 | 02.40 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

