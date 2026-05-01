Libur Panjang May Day 2026: Arus ke Puncak dan Bandung Naik, Catat Rute Favorit dan Tips Perjalanan Aman

JawaPos.com - Libur panjang Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, dimanfaatkan banyak masyarakat untuk bepergian. Dampaknya langsung terlihat di sejumlah ruas tol utama wilayah Jabodetabek hingga Jawa Barat yang mengalami lonjakan volume kendaraan cukup signifikan.

Data dari Jasa Marga menunjukkan, arus lalu lintas meningkat seiring tingginya mobilitas warga menuju destinasi populer seperti Bandara Soekarno-Hatta, Merak, hingga kawasan Puncak dan Bandung.

Puncak jadi Favorit

Sebanyak 211.625 kendaraan tercatat meninggalkan Jabodetabek, naik 15,32 persen dibanding kondisi normal. Lonjakan ini tersebar di beberapa gerbang tol utama yakni arah Bandara Soekarno-Hatta via GT Cengkareng naik 12,71 persen, GT Benda Utama melonjak hingga 28,76 persen (tertinggi), arah Merak via GT Cikupa naik 5,35 persen dan arah Puncak via GT Ciawi 1 naik 25,70 persen.

Kawasan Puncak Bogor kembali menjadi magnet wisata favorit, terutama bagi warga Jakarta yang mencari udara sejuk tanpa perjalanan terlalu jauh.

“Peningkatan volume lalu lintas terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian ke berbagai destinasi,” ujar Widiyatmiko Nursejati, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Arah Bandung dan Rancaekek Ikut Padat