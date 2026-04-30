92 Ribu Buruh Diprediksi Serbu Jakarta saat May Day Besok, Polri Siapkan Pengawalan

JawaPos.com - Puncak Hari Buruh Internasional pada esok hari, Jumat (30/4) diperkirakan akan menjadi waktu pergerakan besar buruh ke wilayah DKI Jakarta. Kelompok buruh dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan daerah lainnya diprediksi akan mengarah ke ibu kota untuk menggelar aksi damai.

Mengantisipasi hal itu, Korlantas Polri telah menyiapkan pengamanan. Petugas akan mengawal proses perjalanan para buruh agar berjalan tertib.

“Saat ini kami di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Cibadak, Polres Sukabumi. Kami rapat koordinasi untuk mempersiapkan pengamanan Hari Buruh,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho usai rapat koordinasi di wilayah Cibadak, Polres Sukabumi, bersama jajaran kepolisian setempat, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan, massa buruh dari Jawa Barat terbagi dalam tiga kelompok tujuan, yakni menuju Monas, DPR RI, serta kawasan Danantara di Jakarta. Seluruh pergerakan tersebut telah dikoordinasikan dan akan mendapatkan pengawalan dari petugas.

Petugas di lapangan juga akan mengatur kendaraan yang digunakan para buruh. Petugas akan memberikan penanda berupa stiker warna pada setiap rombongan bus berdasarkan asal wilayah.

“Dari Jawa Tengah nanti warna kuning, Jawa Timur merah, Jawa Barat biru, dan Banten hijau. Ini untuk memudahkan pengawalan di lapangan,” jelasnya.

Koordinasi juga dilakukan bersama pihak Jasa Marga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama proses pemberangkatan hingga tiba di lokasi tujuan. Polri memperkirakan Mayday Fiesta 2026 di Monas tercatat sebanyak 92.257 orang yang akan berangkat ke Jakarta menggunakan 1.823 unit bus.