Ribuan Buruh Berkumpul di Monas Besok, Setneg Surati 65 Kementerian dan Lembaga untuk Jadikan Kantornya Sebagai Kantong Parkir

JawaPos.com - Sekretariat Negara (Setneg) menyurati 65 kementerian dan lembaga yang berkantor di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus) untuk menjadikan kantornya sebagai kantong parkir dalam peringatan May Day atau Hari Buruh besok (5/1).

Keputusan itu diambil karena pihak kepolisian sudah mendapat informasi sebanyak 200 ribu buruh akan datang dan berkumpul di kawasan Monas. Sehingga diperkirakan ada puluhan ribu kendaraan hilir mudik. Termasuk diantaranya sekitar 20 ribu sepeda motor.

”Sekretariat Negara atau Setneg telah membuat surat edaran kepada 65 kementerian dan lembaga yang berada di sekitar Monas untuk mengharap bahwa kantong parkirnya bisa digunakan,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada awak media pada Kamis (30/4).

Dengan kantong parkir dari 65 kementerian dan lembaga tersebut, polisi berharap tidak ada buruh yang parkir di sembarang tempat. Jika masih ada yang parkir sembarangan, Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) akan turun tangan untuk bertindak.

”Satgas Gakkum akan tersebar mulai nanti sore. Kami sudah berkoordinasi yang pertama dengan Dinas Perhubungan untuk ikut membantu kantong parkir. Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP yang juga nanti akan diterjunkan untuk mengantisipasi pedagang kaki lima,” kata dia.

Adapun beberapa kantong parkir yang sudah pasti bisa digunakan oleh para buruh terdiri atas Balai Kota DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional, Pertamina, dan kantor kementerian maupun lembaga lainnya. Kantong-kantong parkir itu akan dimaksimalkan untuk parkir sepeda motor.

Khusus untuk bus yang membawa buruh dari Jawa Barat, Polda Metro Jaya mengandalkan JIExpo dan Jalan Benyamin Sueb di wilayah Kemayoran sebagai kantong parkir. Untuk itu, dia meminta masyarakat sekitar memaklumi bila banyak bus parkir di sekitar Kemayoran.

”Kalaupun memang nanti belum atau tidak mencukupi, ada kantong parkir cadangan yang kami siapkan di wilayah Jakarta Utara dan juga sekitaran Ancol. Namun, Ancol tidak bisa maksimal mengingat ini libur ya, mungkin juga banyak pengunjung yang akan ke Ancol,” terang dia.