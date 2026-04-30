200 Ribu Buruh Bakal Padati Monas dalam Peringatan May Day Besok

JawaPos.com - Peringatan May Day atau hari buruh pada Jumat (1/5) dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus). Sebanyak 200 ribu buruh dari berbagai daerah di Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Banten akan memadati lokasi peringatan May Day tersebut.

Untuk itu, Korlantas Polri melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Jakarta. Mereka berkumpul untuk menyusun rencana pengamanan serta menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas selama peringatan May Day berlangsung. Sehingga agenda besar tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar.

”Data terakhir yang kami terima, 200 ribu lebih buruh akan ke Monas dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik Jakarta,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada awak media pada Kamis (30/4).

Dengan angka 200 ribu buruh yang akan datang ke Jakarta besok, Komardin memprediksi arus lalu lintas di Jakarta akan padat. Untuk itu, pihaknya bersiap diri agar kepadatan tersebut tidak sampai menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat, khususnya arus lalu lintas.

Khusus rekayasa lalu lintas, Komarudin mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya bersama Polda Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten sudah menyusun rencana untuk mengatur rute perjalanan. Bahkan pengaturan tersebut turut mempertimbangkan pergerakan buruh dari Lampung.

”Kami sudah atur flow mengarah ke Monas, termasuk kantong-kantong parkir bus yang akan digunakan,” kata dia.

Menurut Komarudin, tidak kurang dari 4 ribu bus akan bergerak ke arah Jakarta. Agar tidak menyebabkan kemacetan, pihaknya akan mengatur sedemikian rupa. Mengingat peringatan May Day tahun ini bersamaan dengan kegiatan lain yang berlangsung di sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).