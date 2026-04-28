Dimas Choirul
Rabu, 29 April 2026 | 06.52 WIB

Strategi MBG Indonesia Tiru Jepang untuk Tingkatkan Tinggi Badan

Kepala BGN Dadan Hindayana/(Istimewa)

JawaPos.com – Indonesia mulai mengedepankan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan gizi dan perubahan pola hidup guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah mengadaptasi pendekatan yang telah lama diterapkan di Jepang, yang terbukti mampu mendorong peningkatan tinggi badan sekaligus kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Jepang sebagai contoh sukses dalam penerapan intervensi gizi yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Jepang itu sudah melakukan makan bergizi hampir 100 tahun. Kita lihat dalam kurun waktu sekitar 50 tahun, tinggi badan rata-rata laki-laki Jepang naik dari 159 cm menjadi sekitar 170 cm,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PTN-BH yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Senin (27/4).

Dadan menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan tinggi badan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam menjalani gaya hidup sehat.

Pada tahap awal, intervensi dilakukan melalui penyediaan makanan bergizi, kemudian diperkuat dengan edukasi hingga akhirnya menjadi kebiasaan.

“Awalnya intervensi, setelah itu edukasi, dan pada akhirnya menjadi kebiasaan gaya hidup sehat. Itu yang terjadi di Jepang,” katanya.

Dadan juga menyoroti tren di Jepang dalam dua dekade terakhir, di mana peningkatan tinggi badan justru disertai penurunan berat badan. Hal ini dinilai sebagai indikator terbentuknya pola hidup sehat yang seimbang.

“Sekarang kita lihat, tinggi badan naik, tapi berat badan turun. Artinya gaya hidup sehat sudah terbentuk,” tambahnya.

BGN menilai pendekatan tersebut relevan diterapkan di Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok usia krusial.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
