Dimas Choirul
Rabu, 29 April 2026 | 06.27 WIB

Wow! Kepala BGN Sebut Perputaran Dana MBG di Jawa Barat Capai Rp6 Triliun per Bulan

Kepala BGN Dadan Hindayana/(Istimewa)

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga diklaim menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dampak ekonomi tersebut terlihat di sejumlah wilayah, salah satunya Jawa Barat. Dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun setiap bulan.

“Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” ungkap Ketua BGN Dadan Hindayana dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Senin (27/4).

Dadan menambahkan, aliran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal.

Permintaan terhadap komoditas pertanian meningkat, harga produk menjadi lebih stabil, serta aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil ikut terdorong.

Selain itu, program ini juga berkontribusi pada indikator sosial ekonomi. BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah, serta penyempitan ketimpangan ekonomi.

“Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” kata Dadan.

Diketahui, Pemerintah menganggaran program MBG sebesar Rp268 triliun. Program ini disebut menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar yang langsung menyentuh masyarakat hingga ke tingkat lokal.

Dadan menegaskan bahwa desain program MBG memang diarahkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui skema distribusi anggaran yang langsung masuk ke SPPG.

“Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248–249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah,” ujar Dadan

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
