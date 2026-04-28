Prajurit Gugur di Lebanon, Mahfud MD Desak Negara Tak Lepas Tangan Soal Keselamatan TNI

Mahfud MD menyoroti pentingnya jaminan keselamatan prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Kabar gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon kembali memantik perhatian publik. Mahfud MD pun angkat suara, mendesak pemerintah hadir penuh menjamin keselamatan para personel di wilayah konflik tersebut.
Menurut Mahfud, tugas yang dijalankan prajurit TNI bukan sekadar misi biasa, melainkan amanah negara yang harus diiringi perlindungan maksimal.
Ia menegaskan setiap risiko yang terjadi di lapangan harus disertai penjelasan transparan dari pemerintah.
“Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu harus dijamin keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada penjelasan mengapa itu terjadi,” kata Mahfud kepada wartawan termasuk JawaPos.com saat berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Senin (27/4/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah situasi yang kian kompleks di Lebanon, terutama bagi pasukan penjaga perdamaian.
Mahfud menilai ada persoalan mendasar terkait kejelasan komando dan jaminan keamanan yang diterima prajurit Indonesia di sana.
Ia menyoroti belum jelasnya pihak yang bertanggung jawab penuh atas perlindungan pasukan perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan personel, terutama ketika situasi keamanan tidak terkendali.
Dalam pandangannya, keberadaan pasukan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak serta-merta menjamin keamanan di lapangan.
Pasalnya, tidak semua pihak yang bertikai mematuhi aturan internasional yang telah disepakati.
