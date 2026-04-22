Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Respons Aksi Mahasiswa lewat Medsos, Sampaikan Terima Kasih dan Janji Evaluasi

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. (Prokal)
JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menjaga situasi tetap aman dan tertib saat aksi penyampaian aspirasi di depan kompleks kantor gubernur pada Selasa (21/4).
Meskipun tidak bertatap muka langsung dengan massa aksi, Rudy memilih merespons melalui unggahan di akun media sosial pribadinya yang juga dikolaborasikan dengan Instagram resmi Pemprov Kaltim.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujar Rudy dalam keterangan resmi yang diunggah melalui platform digital Pemprov Kaltim seperti dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (22/4).
Ia juga mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk terus berperan aktif sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. "Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi mata dan telinga kami dalam melaksanakan perbaikan serta evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," katanya.
Menurut Rudy, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut memiliki nilai penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depannya. "Masukan hari ini sangat berarti dan berkelas. Ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh bagi kami," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masa depan Kalimantan Timur sangat bergantung pada peran generasi muda serta seluruh elemen masyarakat. "Di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akan ditentukan," ujarnya.
Rudy memastikan pemerintah provinsi akan terus meningkatkan kinerja dengan mengacu pada berbagai masukan yang telah diterima. "Semoga ke depan kami dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat berakselerasi untuk memperbaiki kinerja," tutupnya.
