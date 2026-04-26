Hadiri Muktamar Pemuda Persis, Kapolri Soroti Ancaman Kejahatan dan Pentingnya Kolaborasi



JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi antar elemen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Hal ini disampaikan saat membuka Muktamar XIV Pemuda Persatuan Islam.

Kegiatan tersebut digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026). Kehadiran Kapolri sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Polri dan organisasi kepemudaan.

Dalam sambutannya, Kapolri menyoroti perkembangan teknologi yang membawa tantangan baru. Penyalahgunaan teknologi disebut memicu maraknya misinformasi dan berbagai bentuk kejahatan.

Ia juga menyinggung ancaman lain seperti narkoba, kejahatan siber, dan kekerasan seksual. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan penanganan bersama dari seluruh elemen masyarakat.

“Tentunya harapan kita PERSIS dengan seluruh kekuatan dan kader yang dimiliki bisa bekerja sama dengan kami dengan Polri. Karena kami juga tentunya menyadari bahwa Polri tidak akan bisa berdiri sendiri, Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa,” kata Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dari organisasi seperti Persatuan Islam dinilai sangat penting.

Ia berharap hubungan antara Polri dan PERSIS semakin kuat ke depan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

“Oleh karena itu tentunya saya mengharap ke depan kolaborasi persahabatan rasa kekeluargaan yang dimiliki Polri dan PERSIS akan terus terjalin dengan semakin baik, semakin kuat dan kita yakin bahwa dengan kita bersama-sama kita akan menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi amanat nasional,” ujarnya.

Kapolri juga menyoroti situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Dampaknya dirasakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.