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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.08 WIB

Jelajah Kuliner Khas Ampel Surabaya: Sensasi Nasi Kebuli Otentik Sampai Martabak Gurih Seharga Dua Ribu Rupiah

Ilustrasi nasi kebuli di Ampel/YouTube @iansuhendra

JawaPos.com- Kuliner di Surabaya seolah tidak pernah bisa kehabisan cerita. Mulai dari hidangan khas Jawa Timur, kuliner legendaris, jajanan modern, street food yang murah meriah, masakan ala barat, sampai kuliner khas Timur Tengah yang berada di kawasan Ampel.

Saat anda berkunjung ke daerah Ampel, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kuliner legendarisnya. Mulai dari martabak yang gurih, olahan kambing, nasi kebuli sampai roti maryam khas Timur Tengah semuanya bisa anda cicipi. 

Penasaran masakan apa saja yang bisa anda temukan di kawasan Ampel ini? Mengutip informasi dari kanal YouTube @iansuhendra dan @budionosukses, berikut hidangan khas kawasan Ampel yang wajib anda coba. 

Depot tujuh ampel berlokasi di Jl. KH Mas Mansyur No.102, Ampel, Kec. Semampir, Surabaya, Jawa Timur 60162. Rumah makan ini menjadi salah satu yang legendaris di daerah Ampel. Tempat ini menyediakan berbagai jenis menu  mulai dari Nasi Campur, Nasi Kebuli, Nasi Ose, Nasi Madura, Nasi Goreng Kambing, sampai Roti Maryam.menu yang wajib anda pesna saat berkunjung adalah nasi kebulinya yang  memiliki aroma harum, cita rasa gurih dengan bumbu rempah yang otentiksementara itu, untuk daging kambingnya juga sangat empuk dan tidak ada aroma prengus. Seporsinya terdiri dari nasi kebuli, acar timun, daging kambing, dan taburan bawang goreng.

Bakso amigos bertempat di Jl. KH Mas Mansyur No.147, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur 60162 . Warung Bakso Amigos di kawasan Ampel ini sangat populer di kawasan Ampel.Bakso amigos menyajikan olahan daging dengan  kualitas tinggi. Menu yang bisa anda pesan di tempat ini seperti bakso biasa, bakso beranak, bakso campur, dan bakso jumbo. Varian baksonya terdiri dari bakso kasar, bakso keju, siomay, bakso puyuh, mie kuning, dan gorengan.  Bakso amigos dibanderol dengan harga mulai dari Rp 17.000-an. 

Sate karak merupakan hidangan yang terdiri dari nasi yang terbuat dari campuran antara beras putih dan ketan hitam, kemudian taburi dengan parutan kelapa dan bubuk kedelai, dinamakan sate karak karena dihidangkan bersama dengan sate usus sapi. Berbeda dengan sate lain, sate karak dari usus sapi  ini sudah dibumbui dan dimarinasi menggunakan bumbu rujak. Sehingga secara umum rasanya berbeda dengan sate-sate lain. Seporsi nasi karak khas Ampel ini dibanderol dengan harga Rp 15.000. 

Martabak ampel menjadi salah satu kuliner yang wajib anda coba saat berkunjung ke kawasan ampel ini. Martabak ampel terkenal karena harganya yang sangat ramah di kantong, yakni sekitar Rp 2.000 saja. Isiannya terdiri dari telur, daun bawang, dan bumbu rempah yang kemudian dibungkus dengan kulit pangsit, kemudian digoreng sampai renyah. 

Gula roti maryam H. Safili terletak di Jl. KH Mas Mansyur No.10-14, Ampel, Kec. Semampir. Seporsi gule kacang ijo dibanderol dengan harga Rp 10.000. Selain gule kacang ijo, hidangan ini juga semakin nikmat saat dipadukan dengan roti maryam seharga Rp 3.000. Sementara itu, untuk porsi lengkap dibanderol dengan harga Rp 35.000, yang terdiri dari gule kacang ijo, potongan  daging kambing, sate kambing, dan roti maryam. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih, creamy,  dan kaya rempah. Ggule kacang ijo H. Safili semakin istimewa karena ditambahkan dengan minyak samin, serta sate daging kambing yang direbus langsung bersama kuah gule sehingga bumbunya benar-benar meresap sempurna. 

Editor: Novia Tri Astuti
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