Perut Kenyang Feeds Instagram Aman, Jelajahi Kuliner Estetik di Kawasan Kota Lama Surabaya, Surganya Tempat Makan Enak

JawaPos.Com - Kuliner di kota Surabaya kini semakin beragam. Tidak hanya dikenal dengan deretan kuliner legendaris, kota Pahlawan juga memiliki banyak restoran modern dan kafe estetik yang menarik untuk dikunjungi.

Di sepanjang kawasan Kota Lama, yakni area Perak, Jalan Tunjungan, sampai Surabaya Pusat, anda dapat menemukan tempat makan dengan konsep kekinian yang menyajikan menu lezat.

Tidak hanya pilihan menunya yang beragam dengan rentan harga yang variatif, banyak kafe dan restoran yang hadir dengan desain interior unik. Mulai dari konsep vintage, retro, sampai modern.

Semuanya menawarkan suasana nyaman dan instagramable.

Bagi anda yang ingin menikmati hidangan lezat sambil berburu spot foto estetik, berikut ulasan dari kanal YouTube @mybig.appetite yang dikutip pada Kamis (16/7) soal rekomendasi tempat makan dan kafe kekinian di Surabaya yang patut anda kunjungi.

Pastrami Rume Caffee

Pastrami Rume coffee berlokasi Jl. Niaga Dalam No. 4 Surabaya. Cafe ini memiliki desain interior dengan nuansa home retro yang membuat pengunjung menjadi betah karena suasana hangat, nyaman, dan modern di dalamnya .kafe ini terkenal dengan beragam pilihan pastry, croissant,sandwich, pastrami dan aneka roti yang lezat.beberapa variannya seperti dirty choco, kouign amann, klapa karmel, cinnamon roll aux raisins, double choco croissant,sausage pizza, dan sausage & smoked cheese.selain itu tersedia pula menu berat seperti rice bowl, pasta, salads, dan chicken wings. Harga yang ditawarkan juga cukup ramah dikantong mulai dari Rp 20.000-an untuk minuman, sementara itu, untuk pastraminya dibandrol dengan harga mulai dari i Rp 30.000-an.

Rumah Makan Sop Konro Perak

Jika anda ingin menikmati sop konro tanpa harus pergi ke Sulawesi, maka anda dapat berkunjung ke rumah makan sop konro di Perak yang bertempat di Jl. Perak Timur 564 Blok A-6. Rumah makan ini menyajikan menu andalan berupa konro bakar, ikan bakar segar, dan sop konro. Sop konro di sini terkenal dengan kuah kaldu daging yang gurih dan kaya rempah. Seporsi sop konro dibanderol dengan harga mulai dari Rp 60.000 dan berisi dua potong konro dengan tekstur daging yang empuk serta mudah lepas dari tulang.

Zangrandi Ice Cream