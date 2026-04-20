Dimas Choirul
20 April 2026, 18.42 WIB

Proyek Jembatan Gantung Garuda Buka Jalan 1.500 Keluarga di Klaten, Bantu Petani hingga Anak Sekolah

Jembatan Gantung Garuda di Dukuh Kedungkiri RT 17/RW 06, Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten/(Istimewa).

 

JawaPos.com — Semangat gotong royong terlihat dalam pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Dukuh Kedungkiri RT 17/RW 06, Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Warga bahu-membahu bersama personel TNI memulai tahap awal pembangunan Jembatan Gantung Garuda.
 
Pembangunan ini merupakan realisasi dari bantuan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi jawaban atas aspirasi warga yang selama ini terisolasi aksesnya.
 
Kepala Desa Karangpakel, Sri Sugiyanto, mengungkapkan bahwa rencana menyambungkan ujung utara dan ujung selatan desa ini sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan desa terdahulu. Namun, adanya kendala biaya membuat pembangunan berjalan sangat lambat.
 
"Kami membangun akses menuju jembatan itu mulai tahun 2020. Namun atap jembatannya belum terlaksana, baru ada fondasi yang ada di wilayah Dukuh Kedungkiri, Desa Karangpakel yang di selatan Dukuh Jurangkajong, Desa Karangpakel," ujar Sri Sugiyanto, dikutip pada Minggu (19/4).
 
Penantian tersebut akhirnya menemui titik terang setelah pengajuan bantuan yang dilakukan melalui jalur TNI direspons positif oleh Presiden Prabowo. 
 
 
Sri Sugiyanto, menjelaskan jembatan tersebut akan sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama bagi sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
 
"Pengguna jalan dari masyarakat kami dan dari wilayah Kecamatan Bayat juga. Ini aksesnya sangat luar biasa, pengguna kurang lebih 1.500 KK. Untuk anak sekolah, membantu ketika masyarakat kami di lahan pertanian, untuk bekerja di kota-kota yang lain. Juga membantu di bidang kesehatan, ini sangat dekat menuju rumah sakit," jelasnya.
 
Masyarakat tak perlu mengambil jalan berputar lagi berkat adanya jembatan. 
 
Sri Sugiyanto pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan pembangunan jembatan tersebut.
 
"Terima kasih Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Kami mengucapkan doa untuk mewakili masyarakat Desa Karangpakel seluruhnya. Semoga bapak presiden diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk menjalankan tugas negara, dan diberi panjang umur, sukses untuk negara Indonesia," ucapnya.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
