Sejarah Pancasila: Historisitas Perumusan, Hari Lahir, dan Kesaktian Ideologi Negara

JawaPos.com – Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara menyimpan jejak panjang yang perlu dipahami setiap warga Indonesia.

Perumusan dasar negara ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui perdebatan panjang para pendiri bangsa.

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni memiliki latar belakang historis yang berbeda dari Hari Kesaktian Pancasila.

Kesaktian Pancasila sebagai peringatan nasional justru lahir dari konteks politik yang jauh berbeda dari momen kelahirannya.

Memahami dua peringatan ini secara utuh adalah bagian penting dari kesadaran kebangsaan Indonesia.

Janji kemerdekaan yang memicu segalanya

Sejarah lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari tekanan perang yang dialami Jepang.

Melansir artikel dari laman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944.

Janji itu diberikan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau berpihak kepada Jepang dalam melawan tentara Sekutu.