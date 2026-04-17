Pusri Kembali Gelar Pengobatan Gratis Klinik Sehati Batch 2 Bagi Masyarakat Kampung Sehati

JawaPos.com — Guna memperkuat komitmen dalam peningkatan Kesehatan masyarakat, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota dari holding PT Pupuk Indonesia (Persero), terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengobatan gratis Klinik Sehati Batch 2 di tahun 2026.

Kali ini, kegiatan pengobatan gratis dilaksanakan pada hari Kamis 16 April 2026 & Jum’at 17 April 2026 di empat titik lokasi (Kampung Sehati), yakni di Lrg Sahabat Kelurahan Sungai Selayur, Halaman Masjid Al Hidayah Jl. Sabokingking Kelurahan Sungai Buah, Lapangan Hijau Pusri Kelurahan 1 Ilir dan Halaman Gedung Perindustrian Jl. Ratu Sianum Kelurahan 3 Ilir.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi & Produksi Pusri, Sholikin dan Sekretaris Perusahaan, Indah Irmayani, sebagai bentuk dukungan langsung manajemen terhadap program sosial perusahaan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat (Kampung Sehati) di sekitar wilayah operasional. Melalui kegiatan ini, warga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, serta obat-obatan secara gratis.

Pelaksanaan pengobatan gratis ini melibatkan tenaga medis profesional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang ramah sekaligus edukatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan sejak dini.

VP TJSL PT Pusri Palembang, Rahmawati, menyampaikan bahwa program Klinik Sehati merupakan wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat, yang diikuti oleh sebanyak 1400 warga Kampung Sehati.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah. Tidak hanya pengobatan, tetapi juga edukasi kesehatan menjadi bagian penting agar masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya,” ujar Rahmawati.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang hadir dan memanfaatkan layanan yang disediakan sejak pagi hari. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.