Terapkan Komitmen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, Pusri Raih Proper Hijau

JawaPos.com – PT Pusri Palembang meraih penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Periode 2024 -2025 karena dinilai telah konsisten dalam menjaga kinerja pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Penghargaan diserahkan pada Anugerah Lingkungan Proper 2026 yang diselenggarakan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Selasa (07/04).

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong transformasi dunia usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Pada periode 2024 – 2025, sebanyak 5.476 perusahaan mengikuti penilaian Proper, dimana meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran dunia usaha dalam mempertanggungjawabkan kinerja lingkungan secara terbuka.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa PROPER kini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi telah berkembang menjadi motor transformasi dunia usaha. Perusahaan didorong untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, namun juga melampaui kepatuhan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi nyata kepada masyarakat.

Proper Hujau yang diraih menempatkan PT Pusri dalam kategori Beyond Compliance, yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja lingkungan di atas standar yang dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan komitmen Pusri dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui efisiensi energi, penurunan emisi, pengelolaan limbah, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

VP Humas Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. “Pusri akan terus meningkatkan inovasi dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Capaian Proper Hijau ini semakin memperkuat posisi Pusri sebagai perusahaan yang konsisten mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Melalui berbagai program dan kebijakan yang berkelanjutan, Pusri tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.