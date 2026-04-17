Dimas Choirul
17 April 2026, 20.53 WIB

Genap 1 Tahun 3 Bulan, Program MBG Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja dan Jangkau 62,35 Juta Penerima Manfaat

Konferensi pers satu tahun program MBG di Jakarta, Kamis (16/4).

 

JawaPos.com  - Program Makan Bergizi (MBG) terus menunjukkan capaian signifikan sejak pertama kali dijalankan pada 6 Januari 2025. 
 
Memasuki usia 1 tahun 3 bulan, program ini tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar di berbagai daerah.
 
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa perkembangan program MBG berlangsung pesat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
 
“Alhamdulillah tanpa terasa sekarang MBG sudah 1 tahun 3 bulan,” ujar Sony di Jakarta, Kamis (16/4).
 
Ia menjelaskan, hingga saat ini telah terbangun lebih dari 26 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, berdasarkan data terbaru, jumlah SPPG yang terverifikasi telah mencapai 27.066 unit di seluruh Indonesia.
 
Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program sekaligus wujud nyata pemberdayaan masyarakat. Dari operasional SPPG tersebut, tercatat sebanyak 1,18 juta relawan terlibat aktif.
 
 
“Kalau berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, wujudnya terlihat dari 26.663 SPPG yang semuanya melibatkan masyarakat. Inilah cerdasnya pemerintah,” kata Sony.
 
Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 62,35 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta masyarakat non-peserta didik.
 
Tak hanya itu, dampak ekonomi program ini juga meluas melalui keterlibatan pelaku usaha sebagai pemasok kebutuhan bahan pangan. 
 
Hingga kini, terdapat 116.465 supplier yang berpartisipasi, terdiri dari 11.430 koperasi, 1.180 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 48.000 pelaku UMKM, serta sekitar 54.000 supplier lainnya.
 
Menurut Sony, keterlibatan para supplier ini menunjukkan adanya efek berganda (multiplier effect) dari program MBG terhadap perekonomian masyarakat.
 
“Ini adalah bagaimana program MBG memberikan multiplier effect, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Artikel Terkait
Cara Baru Program Transmigrasi di Era Prabowo: Kembangkan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah Secara Terintegrasi - Image
Nasional

Cara Baru Program Transmigrasi di Era Prabowo: Kembangkan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah Secara Terintegrasi

17 April 2026, 17.53 WIB

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Rusia dan Prancis, Bawa Oleh-oleh Berbagai Kesepakatan Strategis - Image
Nasional

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Rusia dan Prancis, Bawa Oleh-oleh Berbagai Kesepakatan Strategis

16 April 2026, 00.58 WIB

Bertemu Presiden Prancis, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif - Image
Nasional

Bertemu Presiden Prancis, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

15 April 2026, 20.20 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

