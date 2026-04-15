Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Rusia dan Prancis, Bawa Oleh-oleh Berbagai Kesepakatan Strategis

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia, Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (15/4). (Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (15/4). Prabowo merampung lawatan usai rangkaian singkat dua hari kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membawa oleh-oleh berbagai kesepakatan strategi, usai lawatan ke Rusia dan Prancis.
"Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis," kata Teddy dalam unggahan pada media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (15/4).
Teddy menjelaskan, dalam lawatan ke Rusia, Prabowo bertemu Presiden Vladimir Putin. Pertemuan itu membuahkan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.
"Presiden Prabowo menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri
Energi Rusia untuk pembahasan lanjutan lebih detail hari ini di Moskow," ungkapnya.
Baca Juga:Jika Anda Mudah Memaafkan 7 Hal Ini, Anda Mungkin Sebenarnya Kurang Memiliki Harga Diri Menurut Psikologi
Sedangkan di Paris, lanjut Teddy, Prabowo bertemu Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu, turut membahas peningkatan kerja sama energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang.
"Kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power, pemegang hak veto PBB dan penghasil sumber daya terbesar di dunia dengan hasil besar dan konkret untuk Indonesia Raya," pungkasnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja