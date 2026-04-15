Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Rusia dan Prancis, Bawa Oleh-oleh Berbagai Kesepakatan Strategis

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (15/4). Prabowo merampung lawatan usai rangkaian singkat dua hari kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membawa oleh-oleh berbagai kesepakatan strategi, usai lawatan ke Rusia dan Prancis.

"Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis," kata Teddy dalam unggahan pada media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (15/4).

Teddy menjelaskan, dalam lawatan ke Rusia, Prabowo bertemu Presiden Vladimir Putin. Pertemuan itu membuahkan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.

"Presiden Prabowo menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri

Energi Rusia untuk pembahasan lanjutan lebih detail hari ini di Moskow," ungkapnya.

Sedangkan di Paris, lanjut Teddy, Prabowo bertemu Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu, turut membahas peningkatan kerja sama energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang.