Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
16 April 2026, 00.58 WIB

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan dari Rusia dan Prancis, Bawa Oleh-oleh Berbagai Kesepakatan Strategis

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia, Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (15/4). (Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (15/4). Prabowo merampung lawatan usai rangkaian singkat dua hari kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membawa oleh-oleh berbagai kesepakatan strategi, usai lawatan ke Rusia dan Prancis.

"Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis," kata Teddy dalam unggahan pada media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (15/4).

Teddy menjelaskan, dalam lawatan ke Rusia, Prabowo bertemu Presiden Vladimir Putin. Pertemuan itu membuahkan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.

"Presiden Prabowo menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri
Energi Rusia untuk pembahasan lanjutan lebih detail hari ini di Moskow," ungkapnya.

Sedangkan di Paris, lanjut Teddy, Prabowo bertemu Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu, turut membahas peningkatan kerja sama energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang.

"Kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power, pemegang hak veto PBB dan penghasil sumber daya terbesar di dunia dengan hasil besar dan konkret untuk Indonesia Raya," pungkasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Harga BBM Tidak Naik Jadi Alasan Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran - Image
Nasional

Harga BBM Tidak Naik Jadi Alasan Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

15 April 2026, 22.56 WIB

Connie Bakrie Ingatkan Prabowo soal Blanket Overflight AS: Bertentangan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif - Image
Nasional

Connie Bakrie Ingatkan Prabowo soal Blanket Overflight AS: Bertentangan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

15 April 2026, 20.48 WIB

Bertemu Presiden Prancis, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif - Image
Nasional

Bertemu Presiden Prancis, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif

15 April 2026, 20.20 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore