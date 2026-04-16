Tentukan Arah Kepemimpinan NU Jelang Muktamar, Tiga Pesan Mbah Bisri Diminta Jadi Pedoman

JawaPos.com — Anggota DPRD Provinsi Banten, Ahmad Imron menaruh perhatian besar terhadap rencana digelarnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Muktamar ini menjadi momen krusial dalam penentuan kepemimpinan NU ke depan.

Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Falahiyah Cisoka mengatakan, kondisi NU saat ini menuntut refleksi mendalam dengan berpegang pada nilai-nilai dasar yang telah diwariskan para muassis. Pesan klasik pendiri NU, Kiai Bisri Syansuri agar menjadi pedoman.

“Untuk mengatasi kebuntuan dan gejolak arah kepemimpinan NU, saya menyebutnya sebagai triple problem solving. Tiga pesan Mbah Bisri ini masih sangat relevan,” ujar Imron, Kamis (16/4).

Tiga pesan yang dimaksud yaitu agar tidak menjadikan NU sebagai ladang mencari keuntungan pribadi. Kedua, jangan meninggalkan atau membenci NU. Ketiga, warga didorong untuk membesarkan NU dan aktif dalam program-programnya agar mendapatkan keberkahan hidup.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, NU diyakini akan kembali kepada jalan perjuangannya. Menurutnya, Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib sebagai cucu langsung Mbah Bisri bisa mengimplementasikan nilai perjuangan NU.

“Kalau yang lain mungkin tidak memiliki beban moral yang sama. Tapi sebagai cucu, Gus Salam punya kedekatan nilai dan tanggung jawab untuk menerjemahkan pesan Mbah Bisri,” imbuhnya.