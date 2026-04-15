Pelantikan Perdokmil Jatim di KRI dr. Soeharso Tegaskan Peran Militer dalam Ketahanan Kesehatan Nasional

Seminar Nasional Global Health Security yang digelar di atas KRI dr. Soeharso-990. (Istimewa)
JawaPos.com - Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional, terutama menghadapi ancaman pandemi dan krisis biologis di masa depan.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional Global Health Security yang digelar di atas KRI dr. Soeharso-990, bersamaan dengan pelantikan pengurus Perkumpulan Kedokteran Militer (Perdokmil) Jawa Timur akhir pekan lalu.
Pelantikan yang berlangsung di kapal rumah sakit milik TNI AL tersebut bukan tanpa alasan. Selain simbolis, lokasi ini menegaskan pentingnya mobilitas layanan kesehatan, khususnya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketua Umum Perdokmil, Mayjen TNI (Purn) Dr. Dian Andriani Ratna Dewi, menegaskan bahwa organisasi ini tidak hanya menaungi dokter militer, tetapi terbuka bagi seluruh tenaga kesehatan yang memiliki fokus pada penanganan kondisi darurat dan bencana.
“Perdokmil itu bukan hanya perkumpulan dokter militer. Siapapun yang ingin meningkatkan keilmuan di bidang kedaruratan dan respons cepat, kami siap mewadahi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Perdokmil mengusung visi Tri Bhakti, yang mencakup penguatan solidaritas, peningkatan pengetahuan, serta kolaborasi sipil-militer dalam respons cepat sebagai bagian dari pertahanan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Laksma TNI (Purn) Dr. Nora Lelyana resmi dilantik sebagai Ketua Perdokmil Jawa Timur. Ia menilai pemilihan kapal rumah sakit sebagai lokasi pelantikan menjadi simbol kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Kapal ini diharapkan selalu siap bergerak cepat untuk memberikan pelayanan kesehatan seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Nora.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T.
Menurutnya, pemanfaatan kapal rumah sakit TNI AL dapat menjadi solusi untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
